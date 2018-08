Papa Francesco in Irlanda/ Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli

Papa Francesco in Irlanda. Pedofilia e famiglie Lgbt fra i temi trattati: grande attesa fra i fedeli della chiesa cattolica, che dovrebbe accorrere in massa, circa 35mila persone

Papa Francesco in Irlanda - LaPresse

Il Papa Francesco è in Irlanda per la giornata mondiale delle famiglie. Si tratta di una visita molto attesa visto che Bergoglio tratterà alcuni temi molto delicati, a cominciare dalla pedofilia nel mondo della chiesa. Come riferiscono i colleghi del quotidiano La Repubblica, l’Irlanda è uno dei paesi europei dove si è vissuto di più questo scandalo, e il Santo Padre ascolterà alcune delle vittime che hanno subito abusi, per poi decidere se rendere pubblico o meno quanto svelato. Sarà anche un’occasione per parlare dell’accoglienza nella chiesa delle famiglie arcobaleno, delle persone omosessuali e dell’ammissione dei divorziati risposati ai sacramenti.

ATTESI 35MILA FEDELI

Sono attesi circa 35mila partecipanti, e fra oggi e domani il Papa pronuncerà sei discorsi, un'omelia, un angelus e un intervento, e andrà in preghiera al santuario di Knock. Quello di Francesco è il secondo viaggio di un Papa in Irlanda, a 39 anni dalla visita di Giovanni Paolo II, datata 1979. Bergoglio era comunque già stato nella nazione irlandese nel 1980, quando soggiornò due mesi per imparare la lingua inglese. Prima di partire per il viaggio, il Pontefice ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Invoco sulla nazione italiana copiosi doni di lungimiranza e sapienza per continuare ad apprezzare e custodire il valore del matrimonio e della famiglia»

© Riproduzione Riservata.