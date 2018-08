Sparatoria vicino a scuola in California, Fairfield/ Ultime notizie: morto 16enne, grave un ragazzo di 18 anni

Sparatoria con vittime avvenuta vicino ad una scuola in California. Come riferito da diversi organi di informazione online, a cominciare dall’agenzia Ansa, un ragazzo di sedici anni è morto, mentre un altro di 18 si trova in gravissime condizioni. Lo scontro a fuoco si sarebbe verificato all’esterno di un istituto superiore in quel di Fairfield, una città di circa 110mila abitanti fra San Francisco e Sacramento. La polizia è intervenuta per riportare la situazione alla normalità, e nell’occasione avrebbe anche arrestato due persone. Stando alle prime indiscrezioni circolanti, non sembrerebbe trattarsi del classico gesto di un folle, ma bensì di un regolamento di conti fra bande rivali.

ATTIMI DI TENSIONE

Attimi di tensione quando uno degli arrestati, per sfuggire alla polizia, si è diretto presso la vicina palestra dell'Armijo High School, dove vi erano circa 500 persone fra genitori e studenti, per un’iniziativa sul campo di football. L’altro arrestato è stato invece fermato nella sua abitazione. L’episodio si è verificato attorno alle ore 17:00 locali, dopo che alcuni residenti della zona hanno segnalato alla polizia dei colpi di arma da fuoco. La polizia non ha ancora identificato i due arrestati, ma non si cercano altre persone.

