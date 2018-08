Bulgaria, bus turistico si ribalta: 16 morti/ Ultime notizie incidente, mezzo precipitato da un burrone

Bulgaria, bus turistico si ribalta: 16 morti e almeno 26 feriti. Ultime notizie incidente, mezzo precipitato da un burrone vicino alla capitale Sofia.

Bulgaria, bus turistico si ribalta: 16 morti (Twitter)

Bulgaria, bus turistico si ribalta: 16 morti e almeno 26 feriti. Tragedia nella capitale Sofia nella giornata di ieri, sabato 25 agosto 2018: secondo quanto riportato dalla stampa locale, un pullman turistico che si stava recando in visita a un monastero del posto è uscito di strada, capovolgendosi fino a precipitare giù da un burrone. Un incidente terribile avvenuto nei pressi della cittadina di Svoge, situata circa a venti chilometri a nord della capitale Sofia. Come riportato dai colleghi di Agi, inoltre, nell’incidente sono rimaste coinvolte altre quattro automobili. Il bilancio è tragico: come annunciato dal ministero dela Salute, sono sedici le vittime, mentre sono almeno ventisei i feriti. Le persone a bordo del bus erano tutti bulgari della città di Bozhurishte, sita a nord della capitale.

LUNEDI' GIORNATA DI LUTTO NAZIONALE

Sono attesi aggiornamenti sulle condizioni delle persone rimaste ferite nel drammatico episodio, con il bilancio che non è stato ancora aggiornato ufficialmente. Il ministero della Salute ha infatti parlato di 15 vittime, ma fonti mediche hanno comunicato che un’altra persona è deceduta in ospedale. Una tragedia che ha colpito la Bulgaria, con il governo che ha proclamato per domani, lunedì 27 agosto 2018, il lutto nazionale. Alcuni dei feriti, ha inoltre sottolineato il ministro della salute Ananiev, versano in condizioni critiche: non è ancora chiara la dinamica dell’incidente, con il bus turistica che prima di precipitare giù dal burrone si è rovesciato lungo l’autostrada. Sul luogo dell’incidente presente il giornalista Ruslan Trad, che su Twitter ha scritto: “Il mezzo ha perso il controllo, ha colpito diverse macchine che si trovavano sulla sua strada ed è uscito dalla carreggiata, per poi precipitare da venti metri”.

© Riproduzione Riservata.