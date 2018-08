CHICAGO, INCENDIO IN APPARTAMENTO: 8 MORTI, 6 SONO BAMBINI/ Usa, ultime notizie video: "sentita esplosione"

Incendio in appartamento a Chicago: 8 morti di cui 6 sono bambini, ultime notizie Usa. Video, la tragedia nel quartiere ispanico: una donna salva altri condomini

26 agosto 2018 - agg. 26 agosto 2018, 21.54 Niccolò Magnani

Incendio in appartamento a Chicago (Twitter El Tiempo Latino)

Il bilancio dell'incendio divampato in un palazzo di tre piani nel quartiere ispanico di Chicago, a sud della terza città più grande d'America, è a dir poco tragico: 8 morti, tra cui 6 bambini (e un neonato) in un rogo che non è ancora chiaro se sia doloso o accidentale. Come riportato da SkyTg24, anche un cane sarebbe morto tra le fiamme, che avrebbero potuto provocare un bilancio addirittura peggiore se non fosse stato per l'intraprendenza di una donna, che dopo aver notato il fumo fuoriuscito dal palazzo ha cercato di allertare il maggior numero di famiglie contribuendole a salvarle. I vicini di casa dell'edificio coinvolto, il blocco 2200 di Sacramento Avenue, nel quartiere di Marshall Square, alla Cbs hanno detto di aver sentito una forte esplosione prima che le fiamme si propagassero. (agg. di Dario D'Angelo)

INCENDIO IN APPARTAMENTO CHICAGO: 8 MORTI, DI CUI 6 BAMBINI

Sono otto le vittime di cui 6 purtroppo sono bambini (e un neonato): il bilancio delle vittime nel tragico incendio avvenuto nelle ultime ore a Chicago, nel quartiere ispanico molto popolato. Le cause del rogo, secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco americani, sarebbero da ricercare all’interno di due edifici vicini: non è dato sapere al momento da dove possa essere stato originato, ma quello che è certo è il grado di strage che ne consegue. «Si tratta di uno dei peggiori roghi, in quanto a numero di vittime, mai avvenuti in città», sarebbe riferito dai quotidiani locali della terza città più grande d’America. I pompieri sono riusciti a spegnere il rogo dopo diverse ore, ma il conto dei morti è drammatico: le fiamme sono divampate in un palazzo di tre piani nel quartiere latino a sud della città.

UNA DONNA HA EVITATO ALTRE VITTIME

È stata una donna che stava tornando a casa a notare quelle fiamme angoscianti sopra la sua testa: ha allertato subito i Vigili del Fuoco che con diverse squadre sono intervenute per provare a limitare i danni di un incendio che ancora non è chiaro se sia doloso o accidentale. La donna tra l’altro, non solo ha chiamato le forze dell’ordine ma si è messa in prima persona a bussare alle varie porta del palazzo per consentire alle persone di fuggire e avere così salva la vita: «Grazie a lei sono state salvate molte vite», ha spiegato il Commissario del Chicago Fire Josè Santiago, prima di precisare «Non ricordiamo un evento così grave negli ultimi anni». Gli appartamenti nel palazzo pare fossero sprovvisti dei rivelatori di fumo.

