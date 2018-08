Migranti sbarcano in Australia dopo 4 anni/ Ministro dell’interno: “Li rispediremo al loro paese d’origine”

Lo slogan dell'Australia in merito all'immigrazione via mare

Primo sbarco di migranti in Australia da 4 anni a questa parte. Un barcone semidistrutto proveniente dal Vietman ha attraccato nello stato del Queensland, in una zona vicina al fiume Daintree. Sfortunatamente per i profughi, lo sbarco non è stato proprio rose e fiori, visto che il gruppo si è trovato di fronte una foresta di mangrovie, ma soprattutto coccodrilli, serpenti velenosi e l’uccello casuarius, considerato molto pericoloso. Come riferito da Rainews.it, il ministro per la Polizia del Queensland, Mark Ryan, ha spiegato che fino ad ora sono stati fermati 15 passeggeri, ma ve ne sono altri dispersi il cui numero è imprecisato, forse 20.

LE PAROLE DEL MINISTRO DELL’INTERNO

Sulla questione è intervenuto anche il ministro dell'Interno australiano, Peter Dutton, che ha ribadito la posizione dell’Australia in merito all’immigrazione: «Lavoreremo con le agenzie per garantire il rimpatrio di queste persone nel loro Paese di origine, una volta che avremo accertato i fatti. Abbiamo avuto un record di cui siamo molto orgogliosi, nel corso degli ultimi anni, e non faremo un passo indietro. I trafficanti di uomini non avranno successo a mettere le persone sulle barche per arrivare in Australia». L’Australia è considerato uno dei paesi più rigidi al mondo, e i richiedenti asilo politico che provano a raggiungere la nazione via mare vengono rispediti nei loro paesi d’origine o portati in campi isolati le cui condizioni sono pietose. Anche se la richiesta d’asilo è fondata, l’Australia non accetta i profughi.

