Morte McCain: Trump rifiuta di definirlo eroe/ Ultime notizie: l’ultimo screzio fra il tycoon e il senatore

Morte McCain: Trump rifiuta di definirlo eroe. Ultime notizie: l’ultimo screzio fra il presidente degli Stati Uniti e il senatore repubblicano. Ecco cosa è accaduto

Morte McCain: Trump rifiuta di definirlo eroe

E’ morto lo storico senatore repubblicano degli Stati Uniti, John McCain. Il 81enne ex eroe di guerra si è spento nella giornata di ieri, dopo che la sua famiglia aveva reso pubblica la volontà dello stesso uomo politico di porre fine alle cure per il cancro al cervello. Quel male incurabile l’aveva colpito negli scorsi mesi, come un pugno in volto, e purtroppo McCain non ce l’ha fatta questa volta a vincere l’ennesima battaglia. L’81enne repubblicano, che ha sfidato Barack Obama durante le elezioni pre-Trump, è sempre stato un acceso oppositore dell’attuale presidente degli Stati Uniti, nonostante i due condividessero lo stesso partito.

I DUE NON SI SONO MAI AMATI

McCain non ha mai risparmiato attacchi nei confronti del tycoon, e viceversa, e l’astio è proseguito anche in queste ore, dopo che il primo è deceduto. Come ha fatto sapere il Washington Post, Donald si sarebbe infatti rifiutato di pubblicare un comunicato ufficiale per la morte del senatore americano, in cui veniva definito un eroe, come invece suggerito dagli addetti alla comunicazione della Casa Bianca. Il comunicato era già stato redatto, ma mai pubblicato, ed inoltre, la presidenza non ha programmato alcun messaggio televisivo, a differenza invece di quanto avvenuto in passato in circostanze simili.

© Riproduzione Riservata.