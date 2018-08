Rohingya, Onu: "militari birmani siano incriminati per genocidio"/ Ultime notizie, accusato Min Aung Hlaing

Rohingya, Onu: "militari birmani siano incriminati per genocidio". Ultime notizie, accusato il capo dell'esercito Min Aung Hlaing e altri cinque ufficiali

Min Aung Hlaing (Wikipedia)

Rohingya, Onu: "militari birmani siano incriminati per genocidio”: questo quanto scritto nel rapporto della missione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. I leader militari della Birmania dovrebbero essere accusati per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra: nel mirino il capo dell’esercito Min Aung Hlaing e altri cinque ufficiali. L’inchiesta internazionale sul Myanmar arriva a una svolta, dopo le indagini su omicidi, stupri e torture perpetrati contro i bambini, nonché sulla distruzione di interi villaggi. Sono stati ascoltati oltre 800 testimoni, tra cui cittadini bengalesi e di altri paesi asiatici: “l’azione militare è in gran parte sproporzionata rispetto alla realtà delle minacce”. Come sottolineato da Affari Italiani, gli investigatori hanno aggiunto che “ci sono abbastanza informazioni per perseguire alti funzionari nella catena di comando militare in modo che un tribunale competente possa determinare la loro responsabilità per il genocidio".

L'ACCUSA DELL'ONU

E ci sono risvolti anche per il Nobel Aung San Suu Kyi, guida del governo civile: secondo il rapporto delle Nazioni Unite, avrebbe permesso la diffusione del discorso dell’odio, distruggendo documenti e non proteggendo le minoranze, tanto da non impedire la campagna di atrocità perpetrata. Contri i Rohingya, Aung San Suu Kyi non avrebbe infatti usato la posizione di capo del governo birmano de facto, né tantomeno la sua autorità morale, al fine di impedire gli eventi in corso dello stato di Rakhine. Secondo quanto contenuto nel rapporto, le autorità civili avevano sì poco margine, ma “attraverso le loro azioni e omissioni, le autorita' civili hanno contribuito alla commissione dei crimini atroci"”. Attesi aggiornamenti su una delle pagine più drammatiche della storia recente.

© Riproduzione Riservata.