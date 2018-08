Trump annuncia accordo Usa-Messico: “Nafta addio”/ Ultime notizie: nuova intesa commerciale fra i due nemici

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncia un nuovo accordo commerciale con il Messico che manda in pensione il Nafta, acronimo di North American Free Trade Agreement. Il tycoon ha confermato l’ottimismo degli ultimi tempi circa il riavvicinarsi fra le due nazioni, spiegando che: «I nostri rapporti con il Messico si stanno avvicinando con il passare delle ore- le parole del presidente riportate da Il Sole 24 Ore - ci sono brave persone nel vecchio e nuovo governo (messicano, ndr) e tutti stiamo lavorando assieme». Un nuovo Trump quindi, che dopo aver aperto ad una tregua con l’Unione Europea per i famosi dazi commerciali, punta ora ad un disgelo con i vicini di casa messicani, presi di mira fin dalla campagna elettorale di due anni fa.

“IL NAFTA E’ UN DISASTRO”

Il nuovo governo messicano capitanato da Andres Manuel Lopez Obrador, anche se disposto a sinistra, potrebbe rappresentare un’occasione per accelerare le trattative e raggiungere degli accordi commerciali fra i due paesi. Trump ha deciso di eliminare il Nafta, in vigore da 24 anni, considerato dallo stesso tycoon un vero e proprio disastro per gli Stati Uniti nonché per i suoi lavoratori, accusando Messico e Canada di averne tratto vantaggio, uno dei tormentoni dello stesso uomo più potente al mondo.

