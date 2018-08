Bimbo di 6 anni picchiato brutalmente per aver difeso l'amico/ Ultime notizie: braccio rotto e occhi feriti

Bimbo di 6 anni picchiato brutalmente per aver difeso l'amico. Ultime notizie: braccio rotto, lividi alla testa e occhi feriti per il piccolo Carter. Ecco cosa è successo

Il viso del piccolo Carter, ferito dopo il pestaggio

Un bambino americano di 6 anni è finito in ospedale per aver preso le difese di un suo amico, che stava venendo bullizzato da un gruppetto di coetanei. E’ successo precisamente a Olympia, negli Stati Uniti, con il piccolo che è finito all’ospedale presso l'Harborview Medical Center a Seattle, lo scorso venerdì pomeriggio. La madre Dana English, all’uscita della struttura dove ha portato il figlio per una ferita vistosa agli occhi, ha ammesso: «È stato un inferno. Non ho dormito. Non ho mangiato, non posso fare nulla. Non posso nemmeno non prendere le sue difese».

ECCO COME SONO ANDATE LE COSE

Carter racconta come sono andate le cose, con il pestaggio che è avvenuto nella zona residenziale dove lo stesso bambino vive: «Lo stavano bullizzando, volevano picchiarlo – ammette – io gli ho semplicemente detto di smetterla, e loro hanno picchiato me». Il bimbo è stato pestato in maniera selvaggia con pietre e bastoni, lanciandogli anche della segatura negli occhi. Alla fine, Carter ha riportato la frattura di un braccio, una lacerazione agli occhi, e diversi lividi sulla testa e sul viso. La polizia ha individuato un bambino di 5 anni che dovrebbe essere il responsabile di questo grave gesto, e a breve verranno coinvolti gli assistenti sociali.

© Riproduzione Riservata.