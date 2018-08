GERMANIA, "CACCIA ALLO STRANIERO" A CHEMNITZ/ Ultime notizie, neo-nazisti: Merkel, "per loro non c'è posto"

Germania, neonazisti in piazza a Chemnitz: scontri con gli antifascisti, estrema destra spaventa il Paese "caccia all'immigrato" dopo l'omicidio in Sassonia di un 35enne tedesco

28 agosto 2018 - agg. 28 agosto 2018, 15.51 Niccolò Magnani

Germania, neonazisti in piazza contro i migranti (LaPresse)

Una "caccia allo straniero" è in corso a Chemnitz, Germania, dove circa 800 simpatizzanti dell'estrema destra neo-nazista sono scesi in piazza al grido di "Il popolo siamo noi" per protestare contro la morte di un cittadino tedesco di 35 anni ucciso nell'ambito di una lite con un siriano e un iracheno, ora in custodia cautelare con l'accusa di omicidio. Di questi ottocento, secondo quanto riferito nel corso di una conferenza stampa dal capo della polizia di Chemnitz, Sonja Penzel, "50 erano pronti alla violenza" e hanno scagliato sassi e bottiglia contro la polizia. A stigmatizzare pesantemente l'accaduto è stata la Cancelliera Angela Merkel che, come riportato dall'Ansa, citando i disordini e l'odio espresso dai manifestanti ha dichiarato:"Quello che abbiamo visto non ha posto in uno Stato di diritto". Merkel ha difeso l'operato della polizia che ha tentato di tenere a bada le proteste, "ha fatto quello che ha potuto", ma ha definito "positivo e importante" che il ministro dell'Interno, Hornst Seehofer, abbia promesso rinforzi alla Sassonia, in caso di bisogno. Merkel ha poi espresso cordoglio per il 35enne tedesco ucciso in una rissa parlando di "fatto spaventoso". (agg. di Dario D'Angelo)

GERMANIA, CACCIA ALLO STRANIERO A CHEMNITZ

In Germania da due giorni l’opinione pubblica è sotto choc per le proteste di piazza che da ore continuano a Chemnitz, in Sassonia (nella zona orientale del Paese, ndr) con i neonazisti che stanno alimentando un dibattito “esplosivo” sui migranti. Il forte rigurgito xenofobo scattato negli ultimi giorni - ma non è solo attuale, il problema della crescente presenza dell’estrema destra tedesca è ormai cosa “annosa” da diversi anni - dopo l’omicidio di un uomo da parte di due immigrati, sta sconvolgendo il Governo di Berlino e ovviamente gli stessi residenti della cittadina della Sassonia. È in atto un’autentica “caccia all’immigrato” da parte dei manifestanti neonazisti che si sono tra l’altro scontrati anche con gli opposti manifestanti antifascisti: «Naturalmente la storia non si ripete, ma che una massa di gente di estrema destra si scateni in mezzo alla Germania e che le autorità siano sopraffatte ricorda ciò che accadde durante la repubblica di Weimar», scrive allarmato lo Spiegel questa mattina. Gli anni del pre-nazismo e dell’ascesa di Hitler rischiando di “ripresentarsi”, con l’allarme che ovviamente non può non sconvolgere la Comunità degli Ebrei di Germania: «ora è responsabilità dei cittadini contrastare la minaccia dell’estrema destra. Non va mai più accettato in Germania che le persone vengano assalite per il loro aspetto o la loro origine» , spiega il presidente del Consiglio Ebraico Josef Schuster.

NEONAZISTI IN PIAZZA DOPO I FATTI DI SASSONIA

La “goccia” che ha fatto esplodere la protesta a Chemnitz è scattata domenica scorsa, quando un 35enne tedesco è stato accoltellato mortalmente, pare, da un siriano e un iracheno, ancora in fuga: per questo motivo è da due giorni che diversi manifestanti dell’estrema destra - ci sono bandiere dell’Afd ma anche del partito neonazista NPD - stanno mettendo a ferro e fuoco il centro di Chemnitz, con lanci di oggetti, petardi, sfuriate contro la polizia e clima di tensione in tutte le principali vie della cittadina. Sono venti i feriti, al momento, con la magistratura che ha aperto un’indagine per almeno 10 manifestanti che hanno fatto il saluto nazista. Si moltiplicano enormemente le critiche contro il ministro degli Interni Horst Seehofer, che non ha fatto alcuna dichiarazione pubblica sui fatti di Chemnitz: «Forse qualche elettore in Baviera è segretamente felice che la gente a Chemnitz corra per strada urlando ‘fuori gli stranieri’. Ma questo non può significare che il ministro degli Interni si nasconda vigliaccamente», scrive lo Spiegel con toni durissimi. La cancelliera Merkel invece, tramite il portavoce, ha parlato di «inaccettabile logica da giustizia-fai-da-te», mentre il Governatore della Sassonia ha parlato di «episodi schifosi».

