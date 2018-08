Lager Libia, i video choc che il Papa ha visto/ Torture ai migranti, Francesco: “difficile mandarli indietro”

Libia, i lager dei migranti: video choc che il Papa ha voluto vedere, "torture, frustate e colpi di machete". Le foto sconvolgenti, Francesco: "difficile mandarli indietro, no porto sicuro"

28 agosto 2018 Niccolò Magnani

Migranti torturati nei lager in Libia (foto: Avvenire)

Quando ci si chiede il motivo per cui diversi migranti sono disposti a tutti pur di saltare sul primo barcone (spesso anche “sovvenzionato” dagli ignobili trafficanti di uomini nel Mediterraneo, ndr) e venire in Europa, forse, dovremmo anche chiederci cosa succede al di là dei confini africani, in quella Libia che da anni ormai vive una situazione del tutto incontrollabile dal punto di vista del diritto, della legge e purtroppo anche del rispetto dei diritti umani. Nastro da pacchi per tappare le bocche; frustate fino a far sanguinare il loro corpo; appesi a testa in giù per ore; sprangate al fianco; machete e pugnale per trafiggere alcune parti del corpo. E tanto altro ancora: questi sono solo alcuni dei “dettagli” presenti in quei video che Papa Francesco ha voluto vedere negli scorsi giorni e di cui ne ha poi parlato nel viaggio di ritorno dall’Irlanda. “La Libia non è un porto sicuro”, ha sentenziato il Pontefice in merito a quanto sia Minniti che Salvini hanno ripetuto nelle ultime due missioni libiche del Viminale (che pure hanno portato importanti e innegabili “buoni risultati” sul fronte degli arrivi degli immigrati nel nostro Paese). Il video non è disponibile, al momento, dato che Avvenire ha deciso di pubblicare solo alcuni frammenti di immagini (uno di questi è la foto che campeggia qui sopra, ndr) ma il Santo Padre conferma di aver visionato in più passaggi, rimanendone profondamente colpito e choccato.

“MANDARLI INDIETRO? MOLTO DIFFICILE”

«E' stato lo stesso Pontefice ad aver chiesto, nelle scorse settimane, di vedere quelle immagini di cui aveva sentito parlare»: lo conferma oggi il quotidiano dei vescovi, Avvenire, nel mostrare alcune foto che lo documentano. I video sarebbero arrivati dal “tam tam” degli smartphone di chi è riuscito ad uscirne vivo ed è scappato da quei “centri di detenzione” che somigliano assai più da vicino a dei veri e propri lager nazisti o sovietici. «Ho visto in un video che cosa succede a coloro che sono mandati indietro e che sono ripresi dai trafficanti. Mandarli indietro? Ci si deve pensare bene, bene, bene», ha detto Papa Francesco ai cronisti sul volo di ritorno dal suo viaggio in Irlanda. Nell’articolo poi svolto dall’Avvenire si parla di «Uomini legati per i piedi, grondanti di sangue, umiliati, picchiati e torturati con tecniche inimmaginabili per il pensiero». Migranti torturati, gente di ogni parte dell’Africa che viene insultata e torturata per il solo fatto di essersi “permesso” di venire fino in Libia per provare a lasciare quel Continente tanto affascinante quanto drammatico.

