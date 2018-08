Pedofilia, Procuratore Pennsylvania “Vaticano sapeva, Papa non so”/ “Copertura abusi sistematica nella Chiesa”

Pedofilia in Pennsylvania, procuratore Shapiro: "il Vaticano sapeva, Papa Francesco non lo so". Maxi dossier contro la Chiesa Usa: "copertura sistematica degli abusi"

28 agosto 2018 Niccolò Magnani

Pedofilia, Procura Usa vs Vaticano (LaPresse)

Sono durissime le dichiarazioni del procuratore generale della Pennsylvania contro il Vaticano e in qualche modo anche contro Papa Francesco, ancora nell’occhio del ciclone dopo i giorni caldissimi che hanno attraversato le scuse ufficiali del Pontefice in Irlanda per gli abusi commessi dalla chiesa locale, oltre che alla importantissima lettera “al Popolo di Dio” scritta da Bergoglio proprio sulle vittime in generale della pedofilia, dal Cile fino alla stessa Pennsylvania. «Ho le prove che il Vaticano sapeva e ha coperto gli abusi»: così spiega Josh Shapiro in merito al maxi dossier svelato nei giorni scorsi in cui, dice l’accusa, vi sarebbero almeno 300 preti responsabili di abusi all’interno della Diocesi americana in Pennsylvania in tanti anni di sospetti. Non solo, Shapiro ha spiegato che il grand giurì - che si occupa del caso spinoso della pedofilia negli Usa - ha trovato «negli archivi segreti della Chiesa, alcune note scritte a mano che descrivono gli abusi e di aver scoperto violenze su oltre mille bambini in 6 diocesi su 8». Le accuse di Shapiro sono però durissime e al momento restano tali non avendo ancora presentato il conto di queste prove: «Non c'erano solo abusi sessuali diffusi e stupri di bambini: c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano», ha sottolineato Shapiro in un'intervista all'emittente Nbc.

LE ACCUSE CHOC DEL PROCURATORE

Dopo la delicata vicenda del dossier del Monsignor Viganò contro Papa Francesco e larga parte della curia vaticana (qui tutti i dettagli, qui un focus di approfondimento), di nuovo viene fatto il “nome” del Papa, con il procuratore Shapiro che però non avanza direttamente l’accusa: «Abbiamo le prove che il Vaticano sapeva e ha coperto gli abusi. Non posso parlare specificatamente di Papa Francesco». Le vere accuse vengono invece lanciate contro la Chiesa americana, o almeno quella che avrebbe coperto “sistematicamente” i casi di pedofilia all’interno del proprio stesso clero: «Quello che abbiamo trovato davvero spaventoso è che i leader della chiesa avrebbero mentito ai fedeli la domenica, mentito in pubblico, protetto questi predatori ma hanno documentato tutto e messo negli archivi segreti a pochi passi dai vescovi. Dalla pubblicazione del rapporto sino ad oggi abbiamo ricevuto oltre 700 chiamate alla hot-line per segnalare abusi».

