Trump vs Google: “è truccato”/ Presidente Usa, “motore di ricerca? Solo fake news dei media di sinistra”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump attacca il motore di ricerca Google, sostenendo che pubblica ai vertici solo notizie dei media di sinistra contro di lui

28 agosto 2018 Paolo Vites

Digitando “Trump News” su Google, uscirebbero sul motore di ricerca più importante di Internet solo fake news confezionate da media di sinistra. E’ quanto sostiene il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un tweet postato oggi. "Il 96% dei risultati su 'Trump News' proviene da Media Nazionali di Sinistra, molto pericoloso. Google e altri stanno sopprimendo le voci dei Conservatori e nascondendo le informazioni e le notizie buone. Stanno controllando ciò che possiamo e non possiamo vedere. Questa è una situazione molto seria - sarà affrontata!" ha poi aggiunto.

TRUMP VS GOOGLE: "SOLO FAKE NEWS"

Per Trump, al primo posto in questa classifica ci sarebbe la Cnn mentre i media imparziali e quelli “repubblicani/conservatori” sarebbero esclusi. Ovviamente la realtà è molto più complessa, il modo con cui Google indicizza le notizie è molto complicato e richiede vari requisiti, non ultimo va considerato che i media cosiddetti “conservatori” sono molto pochi rispetto a quelli considerati “di sinistra”. Il tema delle fake news è poi un tormentone da quando l’ex imprenditore è diventato presidente degli Stati Uniti, accusa che lui rivolge a tutti non appena si parla di lui. Al momento non ci sono commenti o prese di posizione da parte di Google, anzi la notizia del tweet di Trump è ai primi posti del motore di ricerca.

