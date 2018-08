Diciotti, commissione Ue “Albania? Serve il consenso dei migranti”/ Ultime notizie, l’Europa blocca Salvini

Diciotti, commissione Ue “Albania? Serve il consenso dei migranti”. Ultime notizie, l’Europa blocca il patto del ministro dell'Interno Matteo Salvini con i vicini di casa

Sulla questione dei migranti della Diciotti ridistribuiti dall’Italia ad altre nazioni, è intervenuta la Commissione dell’Unione Europea. Fra i paesi in cui sono stati smistati i profughi vi è anche l’Albania, un fatto forse senza precedenti, e a riguardo Natasha Bertaud, portavoce della commissione, ne ha parlato durante il briefing con la stampa di quest’oggi a Bruxelles: «Quando si tratta di accordi bilaterali tra uno Stato membro dell’Unione Europea e un Paese terzo (come appunto l’Albania ndr), è necessario il consenso delle persone stesse». In poche parole, i migranti devono dare l’ok al loro sbarco in Albania.

INTERVIENE LA MAGISTRATURA?

Si profilano quindi problemi per i venti migranti presenti sul pattugliatore della Guardia Costiera fino a pochi giorni fa, destinati ai vicini di casa albanesi. Le leggi europee stabiliscono che se una persona fa richiesta d’asilo in uno Stato UE, questa deve essere accolta se tutto a norma; di conseguenza, nessuno può essere mandato contra la propria volontà in un paese terzo, a meno che lo stesso profugo non abbia un legame con il paese in questione o vi sia transitato al suo interno. Spetta alle autorità italiane far rispettare questa legge, e di conseguenza toccherà alla magistratura stabilire o meno se vi siano delle irregolarità. Si attende a breve la replica, rovente, di Salvini.

