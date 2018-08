Incendio sul traghetto Atene-Creta/ Video ultime notizie: tanta paura ma tutti salvi gli 876 passeggeri

Incendio sul traghetto Atene-Creta. Video ultime notizie: tanta paura ma tutti salvi gli 876 passeggeri e i 141 membri dell'equipaggio a bordo. Ecco cosa è successo

Incendio sul traghetto Atene-Creta - Youtube

Tanta paura per i passeggeri di un traghetto che dalla Grecia si stava dirigendo verso l’isola di Creta. Come riferito da alcuni organi di informazione, a cominciare dall’edizione online dell’agenzia Ansa, un incendio ha costretto la nave ad invertire la propria rotta, rientrando così ad Atene, presso il porto del Pireo. Fortunatamente non si sono verificati feriti, con gli 876 passeggeri che sono scesi sani e salvi dall’imbarcazione, e la stessa sorta è toccata ai 141 membri dell’equipaggio. I tecnici stanno cercando di capire cos’abbia scatenato il rogo, sviluppatosi nei piani dove erano dislocate le vetture, forse originato da un camion.

IL VIDEO DELL’INCENDIO

Il traghetto, l’Eleftherios Venizelos, è rimasto per diverse ore in balia del fumo e delle fiamme, fino a che il rogo non è stato completamente spento dalle navi dei vigili del fuoco. Una volta scoppiato l’incendio e lanciato l’allarme, l’imbarcazione è stata scortata fino al porto ateniese dalla guardia costiera, da altri due traghetti, e dai rimorchiatori, utilizzati quest’ultimi per “spostare” la nave tramite una manovra particolare. Durante il tragitto di ritorno al porto, la nave è stata evacuata, con i passeggeri che sono stati fatti uscire sui ponti e poi fatti scendere a terra tramite una scala antincendio. Di seguito uno dei tanti video dell’incendio, pubblicati su Youtube

© Riproduzione Riservata.