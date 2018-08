PENSIONI, PUTIN ALLENTA LA RIFORMA DOPO ACCESE PROTESTE/ Ultime notizie: Russia, soglia più bassa Paesi Ocse

Pensioni, Putin allenta la riforma dopo le accese proteste. Ultime notizie: le donne andranno a 60 anni, mentre gli uomini dovranno lavorare fino ai 65

29 agosto 2018 - agg. 29 agosto 2018, 15.43 Davide Giancristofaro Alberti

Pensioni, Putin allenta la riforma dopo le accese proteste - LaPresse

Un piccolo passo indietro da parte dello Zar, pur avendo ammesso che una riforma sostanziale del sistema è “inevitabile”, e accontentando di fatto l’opinione pubblica sul piede di guerra: Vladimir Putin non si rimangia certo la sua svolta sulle pensioni ma la “attenua”, portando l’età massima per le donne a 60 anni anziché i 63 inizialmente previsti, mentre ha lasciato invariata la soglia a 65 per gli uomini. Ad ogni modo, in quella Russia dove è in vigore il sistema contributivo e il calo demografico (unito a un generale invecchiamento della popolazione) rendono questa riforma non più procrastinabile, anche se a Mosca e dintorni si tratta comunque ancora dell’età pensionabile più bassa tra i vari Paesi che aderiscono all’Ocse e, dato che fa riflettere, si tratta di un livello che non si toccava oramai dai tempi di Stalin, nel 1932, quando c’era l’Unione Sovietica. (agg. di R. G. Flore)

PUTIN ALLENTA LA RIFORMA DOPO LE PROTESTE

Fa un passo indietro il presidente della Russia, Vladimir Putin, in merito alla criticatissima riforma delle pensioni, annunciata durante lo scorso mese di maggio, e che ha fatto perdere il 15% dei consensi allo stesso numero uno russo. Come riferito dai principali organi di informazione online, Putin ha voluto assecondare le richieste del suo popolo, abbassando l’aumento dell’età pensionabile delle donne dai 63 ai 60 anni; invariata invece l’età per gli uomini, che resta fissata a 65 anni. «L'obiettivo – le parole del presidente russo alla televisione - è garantire la stabilità finanziaria del sistema pensionistico per il futuro. Una decisione difficile ma necessaria per la sicurezza del Paese».

LE DONNE ANDAVANO IN PENSIONE A 55 ANNI

La vecchia età pensionabile per le donne era di 55 anni, ed ora sarà quindi portata a 60, ma non più a 63 come stabilito a maggio. Putin è dovuto intervenire in diretta televisiva dopo le accese polemiche degli ultimi mesi nei suoi confronti. Solo il 67% dei russi ha approvato l’operato del numero uno russo, a differenza invece del consenso pari all’80% pre-elezioni. A breve, tra l’altro, si terrà una manifestazione del partito comunista (il prossimo 2 settembre), proprio contro la riforma pensionistica, mentre il 9 settembre toccherà al noto oppositore Alexei Navalny, che sui social ha commentato: «Putin si è spaventato».

