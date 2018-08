Abolire l’ora legale? 3.7 milioni di europei favorevoli/ Ultime notizie, l’UE deve prendere una decisione

Abolire l’ora legale? 3.7 milioni di europei favorevoli

L’ora legale potrebbe essere abolita. Un tormentone che ciclicamente si ripete ma che questa volta sembrerebbe essere qualcosa di più di una semplice “indiscrezione”. Come riferisce Il Post, fra lo scorso mese di luglio e agosto, 4.6 milioni di persone hanno partecipato ad un sondaggio indetto dalla commissione europea, sull’efficacia o meno dell’ora legale, ovvero, lo spostare avanti le lancette dalla primavera fino all’inizio dell’autunno, per godere di maggiore luce di sole e quindi risparmiare in corrente e riscaldamento. Un sondaggio a cui l’80 per cento delle persone ha risposto sottolineando “l’inutilità” di tale spostamento di orario, e ovviamente l’Unione Europea dovrà ora tenerne conto.

COME CAMBIA DAL NORD AL SUD DELL’EUROPA

Secondo il sito Euractiv, «Tutto lascia pensare che gli europei smetteranno presto di spostare le lancette degli orologi». Ma perché l’ora legale andrebbe annullata? Semplicemente perché gli effetti su alcune nazioni europee sono decisamente più concreti rispetto a quelli su altre, soprattutto nella zona del sud del Vecchio Continente, leggasi Italia, Spagna e Portogallo. Nel nostro paese, ad esempio, nel momento di massimo luce il sole sorge verso le 5:30 e tramonta alle 21:00, e senza l'ora legale sorgerebbe alle 4:30 per tramontare alle 20, in poche parole, si gode di un’ora in più di sole la sera, tenendo conto che al mattino in pochi sono svegli all’alba. In Finlandia, invece, la situazione cambia radicalmente, con giornate in cui vi sono ben 19 ore di luce, sorgendo alle 4 e tramontando alle 22:40, per via della diversa esposizione rispetto all’equatore e al Polo nord. Situazione molto simile anche in Germania e in Francia, due dei paesi che da anni chiedono l’abolizione dell’ora legale. A questo punto non ci resta che attendere la replica, se mai ci sarà, dell’UE.

