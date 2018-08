Bimba muta dimenticata in auto muore sotto il sole/ Ultime notizie Usa, mamma non si accorge della mancanza

Tragedia avvenuta negli Stati Uniti, dove una bambina è morta dopo essere stata abbandonata in auto dalla mamma. Non si tratta del solito caso di neonato, ma bensì di una ragazzina di undici anni, che però non poteva parlare perché muta. Madre e tre figli originari della contea di Suffolk vicino a New York, erano andati a fare shopping quando sono rientrati a casa. La mamma è entrata nell'abitazione con i due piccoli, non accorgendosi però di aver dimenticato la bambina più grande in auto. Quando ha capito il terribile sbaglio, è corsa fuori casa per salvare la bimba ma ormai era troppo tardi.

GIUNTI I SOCCORSI ERA ORMAI TROPPO TARDI

La madre ha aperto la portiera dell’auto, che nel frattempo si era trasformata in un vero e proprio forno viste le alte temperature di questi giorni. Quindi ha chiamato il 911, ma giunti sul luogo dell’incidente, i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare la morte della povera ragazzina. Sorpresa la vicina di casa, che conosce la famiglia da 20 anni, e che ha sempre considerato la madre come un’ottima persona. Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi simili, con persone comuni, spesso e volentieri rispettate, che per lo stress del lavoro e della vita quotidiana si dimenticano i figli in auto.

