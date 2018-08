Crolla una diga in Myanmar: 60mila sfollati/ Ultime notizie, sommersi 80 paesi, cade un ponte autostradale

Una diga è crollata in Myanmar, ex nazione nota come Birmania, sita vicino alla Thailandia, nel sud-est asiatico. L’episodio, come riferito da diversi organi di informazione, si è verificato nella giornata di mercoledì, quando è ceduta la Swar Chaung, una delle principali del paese. Il cedimento della struttura ha avuto gravissime ripercussioni sulle zone circostanti, visto che più di 80 piccoli paesi sono finiti sommersi dall’acqua, con la conseguenza che circa 60mila persone sono state costrette ad abbandonare le proprie povere abitazioni.

LUNEDI’ LE PRIME AVVISAGLIE

La diga è stata costruita nel 2001, nella regione centro meridionale di Bago, e già da lunedì aveva mostrato le prime avvisaglie circa qualcosa che non andava, iniziando a perdere acqua. Peccato però che nessuno si sia preoccupato del danno, ed abbia continuato a vivere come se nulla fosse. Mercoledì mattina, verso le ore 5:30, la diga è crollata e l’acqua fuoriuscita ha inondato i campi di riso vicini, e fatto crollare anche un ponte autostradale che collega Yangon, la capitale, alla città di Mandalay, la seconda per importanza del paese. Nessuna persona è morta ma vi sarebbero due dispersi. Le cause del cedimento probabili, le forti piogge dell’ultimo mese.

