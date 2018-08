MUORE BIMBA MUTA DIMENTICATA IN AUTO DALLA MADRE/ Era rimasta chiusa con 38 gradi all'esterno

Usa, muore bimba muta dimenticata in auto dalla madre: la piccola, di 11 anni, rimasta chiusa con 38 gradi all'esterno. La tragedia a Suffolk County, nello Stato di New York

30 agosto 2018 Fabio Belli

New York, muore bimba abbandonata in auto

Ancora una tragedia dallo schema purtroppo ormai classico, come è accaduto spesso anche in Italia. Una madre ha dimenticato la figlia di 11 anni, affetta da mutismo, all'interno della sua automobile dopo essere rientrata a casa, scendendo dal veicolo assieme agli altri suoi due figli. Credeva che la bimba l'avesse seguita, invece era rimasta nell'auto, chiusa dentro mentre la temperatura esterna nella cittadina di Suffolk County, nello Stato di New York, raggiungeva i 38 gradi. Distrazione fatale, con la piccola impossibilitata nella sua condizione a chiedere aiuto. Solo quando era troppo tardi la mamma si è insospettita, non vedendo più la figlia in giro per casa, ed è andata a ricontrollare l'auto, ritrovandola al suo inerno ormai senza vita.

VANO L'INTERVENTO DELL'AMBULANZA

Immediata è stata la richiesta dei soccorsi dopo la tragica scoperta, con la madre che ha riportato la figlia undicenne all'interno in casa, chiamando l'ambulanza che è sopraggiunta nel più breve tempo possibile. Ma era ormai troppo tardi e per la piccola non c'era più nulla da fare, morta asfissiata per l'altissima temperatura raggiunta all'interno dell'abitacolo della macchina. I vicini di casa si sono detti sbalorditi della distrazione di quella che era conosciuta da tutti come una madre modello: "Era una madre molto attenta, non pensavo esistessero genitori migliori di loro. Li conosco da 20 anni e non hanno mai lasciato i loro figli da soli”, hanno affermato, ma la distrazione fatale è capitata come è accaduto a molti genitori di figli piccoli che si trovano a dimenticare i figli in macchina, come se li avessero accompagnati all'asilo o lasciati a casa.

