OPEN ARMS: STOP A SALVATAGGI DAVANTI ALLA LIBIA/ Va in Spagna e Salvini esulta: “In mare ora nessuna ong”

Open Arms si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo. Ultime notizie, mai più salvataggi davanti alla Libia, denunciata criminalizzazione verso Organizzazioni non governative

30 agosto 2018 - agg. 30 agosto 2018, 16.52 Carmine Massimo Balsamo

Open Arms, al centro di diverse polemiche con il ministro Matteo Salvini nei mesi scorsi, ha annunciato su Facebook lo spostamento verso lo stretto di Gibilterra, tra Marocco e Spagna. La nave non sarà più impegnata nei salvataggi nella zona di Ricerca e soccorso (Sar) davanti alle coste libiche. Alla base della decisione di Open Arms di cambiare area di intervento non c'è solo l'offensiva del governo italiano, ma anche il calo degli arrivi dei migranti lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Non è comunque la prima volta che Open Arms cambia zona in cui operare in base alle priorità: «Quando la pressione migratoria era a Lesbo siamo andati in Grecia, quando è stata nel Mediterraneo centrale abbiamo offerto aiuto all'Italia, ora ci mettiamo al servizio della guardia costiera spagnola», ha detto il fondatore dell'ong, Oscar Camps. E quindi, nell'area compresa tra Libia, Malta e Italia resterà solo un veliero di Open Arms, l'Astral, che però avrà il mero compito di monitorare la rotta, senza compiti di salvataggio. E Matteo Salvini esulta su Twitter: «Ora in mare non è rimasta più nessuna ong. Abbiamo fatto più noi in tre mesi di governo che il Pd in cinque anni. Noi andiamo avanti, senza paura, non saranno inchieste o minacce a fermarci!». (agg. di Silvana Palazzo)

Open Arms si ritira in Spagna: nessuna Ong nel Mediterraneo: mai più salvataggi davanti alla Libia, questa la decisione dell’Organizzazione non governativa, che ha denunciato una criminalizzazione. Come evidenziato dai colleghi del Corriere della Sera, a partire da oggi non c’è più alcuna Ogn a soccorrere migranti dai naufragi che colpiscono le imbarcazioni in viaggio verso l’Europa. Poche ore fa è giunto l’annuncio: Open Arms vira dal Paese nordafricano, punto di imbarco verso il nostro Paese, per rimanere in Spagna. Il fondatore della celebre Organizzazione non governativa, lo spagnolo Oscar Camps, aveva sottolineato appena qualche giorno fa: “Siamo in balia della speculazione politica, l’Unione europea alimenta i populismi: pagano Erdogan, milioni di euro, pagano la Libia - ha concluso ai microfoni di Corriere.it - e i trafficanti siamo noi”.

Open Arms ha inoltre diramato un comunicato in cui ha sottolineato: Nelle prossime settimane ci uniremo alle operazioni di salvataggio nello Stretto di Gibilterra e nel Mare di Alboran. L’avvio di politiche disumane ha provocato non solo la chiusura dei porti di Italia e Malta, ma la paralisi di numerose organizzazioni umanitarie, come pure l’aumento del flusso migratorio verso il sud della Spagna". Come riportato dal Corriere,» ha riferito il rappresentante degli Esteri europeo, Federica Mogherini, al termine di un summit tra ministri della Difesa in Austria, a Vienna: "Al momento non c’è consenso sulle soluzioni pratiche, ma c’è sulla necessità di trovarle. Non sarà facile su questo versante ottenere risultati concreti. Il risultato principale della discussione di oggi è quello del pieno supporto di tutti gli stati membri all’operazione Sophia, la missione europea anti-scafisti volta a smantellare il traffico di essere umani dalla Libia".

