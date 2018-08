YOUNG SHELDON ESISTE DAVVERO/ È Carlos Santamaria: a 12 anni inizia l’Università con Fisica biomedica

Young Sheldon esiste davvero. Si chiama Carlos Santamaria, ha 12 anni e anche se non si ritiene un genio inizierà l'Università dove studierà Fisica biomedica

04 agosto 2018 Bruno Zampetti

Carlos Santamaria (foto da Twitter)

YOUNG SHELDON ESISTE DAVVERO

Carlos Santamaria Diaz diventerà sicuramente famoso in tutto il mondo, come il “vero” Young Sheldon, il protagonista della serie tv derivata da The Big Bang Theory. Il dodicenne messicano, infatti, ha superato i test di ammissione per iscriversi all’Università Nazionale Autonoma del Messico e studiare Fisica biomedica. La Fisica è proprio la materia in cui Sheldon Cooper, già da bambino come viene mostrato nella serie tv Young Sheldon, si dimostra un vero genio. Il piccolo Carlos, a quanto pare, già a 9 anni aveva partecipato a programmi universitari in chimica, biochimica e biologia. Inoltre, per superare i test, ha dovuto risolvere non semplici calcoli matematici. C’è stata anche una conferenza stampa per annunciare l’ammissione di Carlos all’università e l’Ateneo ha fatto sapere che non ha ricevuto alcun trattamento di riguardo: è riusito a rispondere correttamente a 105 quesiti, quando il minimo richiesto per passare il test era di 103.

LE PAROLE DI CARLOS SANTAMARIA

“Se riusciremo a costruire una cellula che si mantenga per se stessa passando a un organo all’altro potremmo curare qualsiasi malattia. Il mio principale obiettivo è di portare gli elementi di base per consentire a medici e biologi di risolvere i nostri problemi biologici”, ha spiegato Carlos secondo quanto riportato da Askanews. Il giovane sembra quindi avere le idee molto chiare su quello che intende fare. Tra l’altro ai giornalisti ha spiegato di non ritenersi un genio, ma un bambino felice. E in effetti le fotografie scattate lo mostrano sorridente. Secondo quanto riporta l’Ansa, Carlos ha anche rivelato che per sapere se avesse superato il test suo padre ha collegato il computer alla batteria dell’auto, visto che a casa c’era stato un blackout a causa del maltempo. Coi piedi ben a terra, il bambino ha anche detto di non voler suscitare aspettative particolari. Staremo a vedere dove andrà il vero Young Sheldon.

