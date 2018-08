AI WEIWEI/ La vendetta del governo cinese: "Hanno demolito il mio atelier"

Demolito lo studio di Ai Weiwei nella periferia di Pechino. L'artista, noto al governo per la sua dissidenza, ha denunciato il fatto come "vendetta di regime".

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 15.09 Rossella Pastore

Ai Weiwei, demolito lo studio

Ai Weiwei, artista e performer cinese, perde il suo atelier nella periferia di Pechino. È egli stesso a renderlo noto: "Oggi hanno iniziato a demolire il mio studio senza che prima venissi informato". Venti i video postati a prova del misfatto. Tra questi, uno mostra un bulldozer che manda in frantumi le finestre della galleria. Il fabbricato, "un edificio industriale nello stile socialista della Germania dell'Est", è stato raso al suolo tra le polemiche. Il blogger e architetto sarebbe una persona "scomoda" agli occhi del governo. Le opere grandiose (tra le altre, il "nido d'uccello" inaugurato alle Olimpiadi) non sono bastate a concedergli la benemerenza della politica. Weiwei è di fatto il personaggio più dissidente e impegnato del panorama culturale cinese. Più volte è stato censurato, intimidito, finanche incarcerato. Oggi è libero, ma sorvegliato speciale.

LE CAUSE DEL DISSIDIO

La sua posizione "contraria" divenne chiara nel 2008, all'indomani del terremoto a Sichuan. L'artista – reclutato in rete un gruppo di volontari – diede inizio a una serie di investigazioni sulle cause della tragedia. I risultati furono sconcertanti: scuole e ospedali, a suo dire, apparivano come "costruzioni di tofu". Alle dichiarazioni seguì la Lista della Morte, un lungo elenco provocatorio contenente i nomi dei bambini scomparsi. La denuncia determinò un'importante mobilitazione; severissima la risposta della polizia cinese. Già nel 2011, le autorità cinesi avevano demolito il suo studio di Shangai. Critico feroce del governo, l'artista è stato costretto agli arresti domiciliari per quattro anni fino al 2015.

