FIGLIO BIN LADEN SPOSA FIGLIA DEL TERRORISTA 11 SETTEMBRE/ Atta e Osama Jr, ‘patto’ per prendere Al Qaeda

Figlio di Osama Bin Laden sposa la figlia di Mohammed Atta, "mente" e dirottatore degli attentati alle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. Hamza "scala" i vertici di Al Qaeda

05 agosto 2018 - agg. 05 agosto 2018, 20.29 Niccolò Magnani

Osama Bin Laden (LaPresse)

Il monito a quel nipote “maledetto”, allontanatosi dalla famiglia d’origine perché volevano “distanziarsi” dallo jihad, era arrivato solo qualche giorno prima: quando infatti la mamma di Osama al Guardian ha raccontato i suoi timori sul futuro di Hamza Bin Laden ancora non era noto alla comunità internazionale il matrimonio che ha legato il giovane “arrivista” ai vertici di Al Qaeda e la figlia di uno degli eroi della guerra santa contro il nemico occidentale, quel Mohammed Atta ideatore e mente dell’11 settembre. Le parole della nonna erano state chiarificatrici e “profetiche”: «Se Hamza fosse davanti a me, gli direi: pensaci due volte prima di ripercorrere i passi di tuo padre. Stai entrando in zone orribili della tua anima». Quel tentativo di vendicare il padre contro americani e soprattutto contro chi lo avrebbe “venduto” - il n.1 al-Zawahiri - invece pare essere l’obiettivo principe nel futuro del giovane jihadista.

FIGLIO BIN LADEN SPOSA LA FIGLIA DI ATTA

Hamza Bin Laden non è un omonimo ma è proprio il figlio di Osama, leader di Al Qaeda ucciso (in circostanza misteriose) dall’esercito americano in Pakistan il 2 maggio 2011. 10 anni prima il “nemico pubblico n.1” e più ricercato al mondo aveva ordinato l’attacco terroristico di più vasta portata della storia, contro le Torri Gemelle di New York, contro il Pentagono e ha tentato anche la Casa Bianca. In quegli aerei dirottati che rappresentano per tutti noi una ferita inquietante e indelebile di quel tremendo 11 settembre 2001, vi erano un terrorista islamista che su tutti aveva avuto il ruolo di “pianificatore” e “mente” degli attacchi, partecipando poi anche alla fase operativa. Ebbene, la notizia trapelata oggi dal Guardian riguarda il matrimonio “terroristico” dell’anno: il figlio di Bin Laden, Hamza, si sposa con la figlia di Mohammed Atta, proprio quel “dirottatore” egiziano che degli attacchi agli Stati Uniti fu il principale artefice.

LA “SCALATA” DENTRO AL QAEDA

Lo rivelano i fratellastri del giovane in esclusiva al Guardian che qualche giorno fa ha intervistato la madre di Osama con quella dichiarazione rimasta “epica” del «era un bravo ragazzo traviato da cattive amicizie all’università»: ma il senso della notizia sulle nozze tra i giovani eredi del braccio armato di Al Qaeda non sta solo nel “clamore” dei nomi a riguardo. Secondo Ahmad e Hassan al-Attas (fratellastri di Osama Bin Laden) il giovane Hamad starebbe puntando seriamente a sostituire l’attuale leader del gruppo fondamentalista, ovvero Ayman al-Zawahiri (ai vertici dalla morte di Bin Laden). Come? Puntando ovviamente alla vendetta sulla morte del padre: in molti ritengono al-Zawahiri “complice” degli Usa per aver venduto le informazioni sul nascondiglio di Osama 7 anni fa in terra pachistana. Negli ultimi anni, a conferma dei suoi progetti “in grande” Hamza Bin Laden in più occasioni ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in cui esorta i suoi seguaci a dichiarare guerra a Washington, Londra, Parigi e Tel Aviv.

© Riproduzione Riservata.