IRAN, DOMANI TORNANO LE SANZIONI USA/ Ultime notizie, Trump colpisce oro e auto: Rouhani parlerà alla nazione

Iran, da domani gli Usa imporranno nuove sanzioni al Paese arabo sull'importazione di alcuni beni: si attende la reazione di Rouhani, mentre Trump si dice disponibile a incontrarlo

Donald Trump, il presidente ripristina le sanzioni contro l'Iran

La deadline è fissata per la mezzanotte americana di oggi (attorno alle 6 ora italiana), poi le sanzioni USA contro l’Iran torneranno in vigore, reintrodotte quale prima conseguenza della recente uscita dell’amministrazione guidata da Donald Trump dall’accordo del nucleare firmato nel 2015: le prime misure infatti dovrebbero scattare nelle prossime ore e riguarderanno non solamente le transazioni economiche in dollari con la Repubblica Islamica guidata da Hassan Rouhani ma anche il commercio di oro, nonché di altri metalli preziosi, il settore dell’auto e infine anche l’importazione di alcuni beni. Ed è probabile che, in attesa di una risposta ufficiale da parte del Governo iraniano, sarà l’Unione Europea la prima a prendere le distanze da queste sanzioni, dal momento che già tempo fa era stata criticata la decisione degli Stati Uniti di uscire dall’accordo sul nucleare, in particolar modo dopo che le verifiche degli ispettori internazionali nel Paese avevano confermato che stavano venendo rispettati tutti gli accordi precedentemente presi in merito allo smantellamento delle infrastrutture nucleari.

ROUHANI PARLERA' QUESTA SERA ALLA NAZIONE

Ad ogni modo, nonostante la reintroduzione delle sanzioni all’Iran, Donald Trump pare aver lasciato una porta aperta al dialogo e, seppur non in prima persona, il suo staff ha fatto filtrare che il Presidente sarebbe disponibile in ogni momento a incontrare il suo omologo Hassan Rouhani, “restando aperto al raggiungimento di un accordo più ampio”, ma senza mancare di mandare qualche frecciatina a quello che viene definito di fatto un “regime” e che è ancora sospettato dalla Casa Bianca di sostenere e foraggiare il terrorismo internazionale. A fare eco allo staff di The Donald ci ha pensato poi il Segretario di Stato, Mike Pompeo, che ha motivato il ritorno dalla mezzanotte di oggi delle sanzioni con la volontà di costringere la Repubblica Islamica a modificare la sua politica estera, tagliando così le risorse di cui ha potuto beneficiare il Paese a seguito della sottoscrizione dell’accordo sul nucleare. Intanto, nonostante al momento non sia arrivata ancora una risposta ufficiale, è stato annunciato che già questa sera Rouhani dovrebbe tenere in diretta tv un discorso alla nazione in merito alle sanzioni che investono alcuni dei settori strategici per l’economia iraniana (si pensi a quello delle automobili) e alle nuove accuse all’Iran di fomentare rivolte nel mondo arabo.

© Riproduzione Riservata.