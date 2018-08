TERREMOTO INDONESIA: “LOMBOK ISOLA DI MORTI”/ Turisti italiani intrappolati, Aldo Montano salvo per miracolo

Terremoto Indonesia: “Lombok isola di morti”. Un turista italiano rivela: “C'è una connazionale gravemente ferita”. Le ultime notizie sul sisma di magnitudo 7.0

06 agosto 2018 - agg. 06 agosto 2018, 22.50 Silvana Palazzo

Terremoto Indonesia

In Indonesia c'era pure l'atleta livornese Aldo Montano che ha raccontato la sua terribile esperienza durante il terremoto di 7.0 magnitudo. Lo sciabolatore era in vacanza dopo i Mondiali in Cina insieme alla moglie Olga Plachina. Improvvisamente è crollato parzialemente l'hotel dove i due soggiornavano, ma questi per fortuna si trovavano fuori per cena. Hanno deciso così di rifugirasi su una collina dopo che era stato diramato dalle autorità locali l'allarme tsunami. L'atleta azzurro è ora in attesa di poter tornare in Italia dopo la grande paura vissuta in queste ultime ore. E' stato lo stesso ragazzo a specificare come sia salvo per una sorta di miracolo, di certo non sarà facile dimenticare lo spavento e ora c'è solo la volontà di fare il più presto ritorno a casa per superare un momento davvero da dimenticare. (agg. di Matteo Fantozzi)

142 VITTIME DOPO IL SISMA

I media locali parlano di 142 vittime dopo il terremoto di magnitudo 7.0 che domenica ha devastato l'Indonesia, e in particolare l'isola di Lombok. Gli edifici distrutti sono almeno tredicimila, mentre il numero delle persone costrette a lasciare le proprie case è di circa ventimila. Numeri impressionanti ma ancora provvisori. C'è urgente bisogno di personale medico, medicinali e scorte di cibo per le persone sfollate. Centinaia di persone sono state curate all'esterno degli ospedali danneggiati a Mataram e in altre zone colpite. «Abbiamo bisogno di personale medico e di farmaci», ha fatto sapere il portavoce dell'ospedale locale. Sulle Gille, tre minuscole isole tropicali situate a pochi chilometri dalla costa nord occidentale di Lombok, sono invece in corso le operazioni di evacuazioni di oltre duemila turisti. «Non possiamo evacuarli tutti in una volta perché non abbiamo imbarcazioni abbastanza capienti», ha dichiarato Muhammad Faozal, capo dell'agenzia turistica di Nusa Tenggara. E infatti sono in arrivo due navi della Marina per dare soccorso.

TERREMOTO INDONESIA: “C'È UNA ITALIANA GRAVEMENTE FERITA”

«Lombok è un'isola di morti». A parlare in termini così drammatici è Federico Chiale, un italiano in vacanza in Indonesia durante il terremoto. Descrive così la situazione sull'isola. «È un disastro, ci sono interi villaggi rasi al suolo, ci sono decine di persone sotto le macerie». Ma ha anche lanciato un allarme: «C'è una ragazza italiana gravemente ferita sull'isola di Gili Meno, aveva quasi un'emorragia, rischiava di morire». L'uomo ha raccontato di aver avvertito la scossa mentre era in spiaggia con la moglie. E proprio questa circostanza li ha salvati: «Se fossimo rimasti in villa saremmo morti, visto che è crollata». Il turista italiano ai microfoni di Radio Capital ha spiegato di aver provato ad aiutare una persona rimasta schiacciata sotto il tetto di un patio, salvo poi rendersi conto che non c'era più nulla da fare. Non mancano lamentele sulla gestione dell'emergenza da parte della Farnesina: «Siamo stati fortunati a prendere il battello, perché ad un certo punto facevano salire solo la gente locale. Dalla Farnesina non abbiamo ricevuto alcun aiuto. A noi turisti nessuno diceva niente».

TERREMOTO IN INDONESIA: COSA È SUCCESSO

