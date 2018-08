FRIBURGO, COPPIA VENDEVA FIGLIO AI PEDOFILI SUL DARK WEB/ Germania, condanna a 12 anni: "Filmavano gli abusi"

Germania, abusano del figlio e lo vendono online a pedofili: condannati a 12 anni di carcere. Le ultime notizie: pena anche per quattro clienti, quella massima di 10 anni

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 15.49 Silvana Palazzo

Abusano del figlio e lo vendono online

Dopo la condanna a 12 anni della coppia di Friburgo, emergono nuovi e agghiaccianti particolari da una storia che ha letteralmente shockato la Germania: il bambino, che oggi ha dieci anni, è stato infatti per due anni, dal 2015 al 2017, vittima non solo di abusi ma anche ripetutamente venduto a una rete di pedofili che la madre e il suo compagno, patrigno del piccolo, avevano raggiunto attraverso il dark web. Per entrambi l’accusa è di prostituzione forzata di un minore, oltre che appunto di abusi che, stando a quanto si apprende, sarebbero persino stati filmati dalla coppia: tuttavia, oltre alla loro sono state comminate altre quattro condanne, di diversa entità, nei confronti di altrettante persone per essere state i materiali fautori delle violenze, perpetrate ai danni del bambino in cambio di una somma di circa 10mila euro. Secondo i media tedeschi, l’indagine a carico della coppia che risiede nella cittadina di Staufen era partita a seguito di una segnalazione anonima che poi ha portato il cerchio a stringersi attorno al patrigno, il primo a confessare l’abominevole crimine. (agg. di R. G. Flore)

FRIBURGO, BAMBINO VENDUTO SUL DARK WEB

Hanno abusato ripetutamente del figlio e poi lo hanno venduto online per oltre due anni a pedofili. Il caso che ha scioccato la Germania è arrivato in tribunale. I giudici di Friburgo hanno condannato ad oltre 12 anni di carcere ad una coppia di coniugi. Alla madre del bambino, Berrin Taha, è stata comminata una pena di 12 anni e mezzo, mentre il marito, Christian Las, patrigno della vittima che lo considerava come padre, è stato condannato a 12 anni con carcerazione preventiva. A indignare i tedeschi, al punto tale da mettere in dubbio il sistema dei servizi sociali tedeschi, è che Lais aveva una precedente condanna per abusi su minori, non è quindi chiaro come gli sia stato possibile vivere in casa con un bambino. Quest'ultimo, che ora ha 10 anni, ha subito abusi sessuali ed è stato messo in vendita nel dark web tra il maggio 2015 e l'agosto 2017. Marito e moglie sono stati condannati per stupro, aggressione sessuale aggravata, induzione alla prostituzione e distribuzione di materiale pedopornografico.

ABUSANO DEL FIGLIO E LO VENDONO ONLINE A PEDOFILI

I due coniugi dovranno anche pagare 42.500 euro di di danni al bambino e ad un'altra vittima, una bambina. Oltre alla coppia, originaria della cittadina tedesca di Staufen, altre quattro persone sono state condannate a pene che vanno dagli 8 ai 10 anni di prigione. La pena massima è andata ad un 33enne spagnolo, Javier Gonzalez Diaz, per aver ripetutamente abusato del bambino dopo aver pagato i genitori più di 10mila euro. Il ragazzino è stato affidato ai servizi sociali. L'indagine è nata da una segnalazione anonima nell'autunno del 2017. Alla fine è stato il compagno della donna a confessare di essere l'artefice delle violenze sul bambino. Dopo aver abusato del piccolo, ha convinto la compagna ad acconsentire agli incontri con altri uomini contattati online. Dalle sue dichiarazioni è stato possibile arrivare all'arresto dei clienti, quattro tedeschi, uno svizzero e uno spagnolo. L'uomo ha chiesto ai giudici che la sua condanna fosse accompagnata da misure di detenzione per poter seguire una terapia.

