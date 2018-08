GERMANIA, EVACUATO AEROPORTO DI FRANCOFORTE/ Ultime notizie, "presenza sospetta": uomo elude controlli

Germania, evacuato aeroporto di Francoforte. Ultime notizie, ignoti i motivi dell'intervento: le operazioni di sgombero stanno procedendo con ordine e senza panico

07 agosto 2018 - agg. 07 agosto 2018, 14.48 Carmine Massimo Balsamo

Germania, evacuato aeroporto di Francoforte (Twitter)

Mistero solo parzialmente risolto all'aeroporto di Francoforte, una cui area poco fa è stata evacuata a causa di una presenza "sospetta". Stando a quanto riferito alla Bild da un portavoce della polizia, una persona non autorizzata è entrata in una zona di sicurezza e poi è sparita. Era stata la stessa polizia, su Twitter, ad annunciare l'operazione:"Intervento della polizia nell'area A del Terminal 1 dell'aeroporto di Francoforte. Le misure includono l'immediata interruzione degli imbarchi e lo sgombero della zona di sicurezza ai livelli 2 e 3". A quanto risulta finora, l'uomo che avrebbe eluso i controlli era in compagnia di un bambino. Sempre la Bild spiega che si era necessario un controllo di sicurezza ma che l'uomo avrebbe approfittato di una distrazione del controllore per accedere all'area degli imbarchi senza autorizzazione. (agg. di Dario D'Angelo)

GERMANIA, EVACUATO AEROPORTO FRANCOFORTE

Germania, evacuato aeroporto di Francoforte: situazione da monitorare anche se per il momento non si conoscono le cause dell’intervento delle forze dell’ordine. La notizia è stata lanciata sui social network dai viaggiatori presenti alla struttura ed è arrivata la conferma anche della polizia federale dell’aeroporto, tra i più importanti del Paese teutonico. L’aeroporto è stato sgomberato “parzialmente” dai militari tedeschi nell’aera A del terminal 1: con l’arrivo sul posto dei poliziotti sono state anche fermate le operazioni di imbarco, regolarmente procedute sino a quel momento. Come dicevamo, non sono stati ancora resi noti i motivi dell’intervento, attesi aggiornamenti a tal proposito nel corso delle prossime ore. Le operazioni di sgombere stanno procedendo con ordine e senza panico, il tutto documentato anche sul web.

IGNOTI I MOTIVI DELL'INTERVENTO

"Evacuazione del Terminal1 dell’aeroporto di Francoforte. Tutto si svolge in sicurezza, ordine e senza panico. #Frankfurt #flughafen" il commento su Twitter di Sandro Sabatini, giornalista di Premium Sport presente sul luogo. Attese novità sulle cause, per il momento ignote, della vicenda, ma non è da escludere che possa trattarsi di un allarme sicurezza. Appena dieci giorni fa sono stati annullati circa 200 voli e sono stati evacuati due terminal all’aeroporto di Monaco, il più grande della Germania dopo proprio quello di Francoforte. Il motivo? Una donna non identificata è entrata in una zona protetta dalla sicurezza. Il soggetto in questione poi è sparito, ma non è stato ritrovato nulla di sospetto dopo i controlli di sicurezza effettuati dopo lo sgombero.

