ABORTO PIÙ FACILE/ L’Argentina vota per la depenalizzazione, il Brasile valuta di estenderlo: cosa succede

Aborto, il Senato in Argentina vota per la depenalizzazione entro la 14a settimana, mentre in Brasile si valuta un'estensione dell'interruzione della gravidanza

08 agosto 2018 - agg. 08 agosto 2018, 12.36 Bruno Zampetti

Lapresse

ABORTO, IL VOTO AL SENATO IN ARGENTINA

Giorno cruciale in Argentina per una votazione riguardante l’aborto. Il Senato, infatti, dovrà votare la proposta di depenalizzazione dell’interruzione della gravidanza entro la 14esima settimana, già approvata a giugno dalla Camera, con pochissimi voti di scarto. Anche al Senato si preannuncia un risultato in bilico fino all’ultimo voto. Non mancano manifestazioni di donne in strada che chiedono di poter avere pieno diritto all’autodeterminazione, così come l’appello dell’Arcivescovo di Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, che chiede ai senatori di “non interrompete la onorevole e lodabile tradizione di legiferare per il bene comune e a favore di una cultura della vita, proteggendo i più deboli e indifesi, che aspettano di partecipare alla nostra storia”. Secondo quanto riporta il Sir, Poli ha invitato i cristiani ad alzare “la voce per chi non sa parlare; in difesa delle due vite: quella della madre e quella del bambino”.

LE VALUTAZIONI DEL BRASILE

L’Arcivescovo ha evidenziato come il disegno di legge “mette degli esseri umani indifesi e vulnerabili che si trovano in gestazione in una strada senza uscita, senza possibilità di difendersi” e ha invitato la comunità a far sì che le donne incinte che si sentono sole possano trovare “uno spazio nel quale condividere i loro timori e avvertano l’abbraccio e la tenerezza di donne che hanno avuto la gioia di dare alla luce un figlio, nonostante tutto”. Intanto in Brasile la Corte Suprema ha concluso le udienze pubbliche riguardanti la proposta di legge per legalizzare l’aborto fino alla 12a settimana di gestazione. La Conferenza episcopale brasiliana è stata ascoltata dai giudici e ha potuto evidenziare come i veri numeri sull’aborto, inferiori rispetto a quelli diffusi dai promotori dell’aborto, indichino la necessità di politiche grazie alle quali le donne non abbiano bisogno di abortire per essere aiutate.

