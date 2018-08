California, il più grande incendio della storia dello Stato / Foto, 115mila ettari bruciati e due morti

California, il più grande incendio della storia dello Stato. Foto: sono addirittura 115mila gli ettari bruciati con purtroppo due morti e altri feriti. Ecco il Mendocino complex Fire.

08 agosto 2018 Matteo Fantozzi

California, il più grande incendio della storia dello Stato

La California è stata travolta da quello che viene considerato l'incendio più grande della storia, tanto che è stato nominato Mendocino complex fire. In pochi giorni ha superato quelli che erano i precedenti tragici record di estensione. Questo è nato dall'unione di due fuochi e cioè il Ranch Fire e il River Fire, bruciando una superficie di oltre 115mila ettari, superando dunque l'ipotetica area di New York e raggiungendo quasi quella di Los Angeles. I soccorritori stanno lavorando su tutta la zona anche se purtroppo sono da registrare ben due morti e decine di feriti. Le fiamme stanno andando avanti dal 27 luglio scorso e sembrano non aver intenzione di fermarsi, questo preoccupa non poco per la possibilità che divampino anche nei centri abitati limitrofi, superando quindi le foreste al momento rase al suolo. Clicca qui per le foto dell'incendio.

LA POLEMICA DI DONALD TRUMP

In merito al Mendocino complex fire divampa anche una polemica che vede protagonista Donald Trump. Il Presidente degli Stati Uniti nega rigorosamente un possibile cambiamento climatico e punta il dito sulle leggi ambientali. Su Twitter ha specificato: "Gli incidenti boschivi in California sono aggravati dalle pessime leggi ambientali che non consentono l'utilizzo adeguato dell'enorme quantità di acqua disponibile." E' arrivata poi la pronta risposta del vice direttore del New York Times, Daniel Berlan: "Abbiamo molta acqua per andare a combattere questi incendi, ma cerchiamo di essere chiari è il nostro clima che sta cambiando a causare gli incendi più gravi e distruttivi". Botta e risposta che non sembra essere destinato a terminare nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.