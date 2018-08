ELEZIONI STATI UNITI / Vantaggio dei repubblicani in Ohio: il Presidente Trump si congratula con Balderson

Nelle elezioni che si sono tenute nella notte negli Stati Uniti, il candidato repubblicano Troy Balderson è in vantaggio sul rivale democratico: i complimenti di Donald Trump.

08 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Le elezioni suppletive tenute in Ohio per un seggio al Congresso hanno rappresentato un importante test per il partito repubblicano che sembra averla spuntata per un soffio. Al momento il candidato Troy Balderson, sostenuto da Donald Trump, è in vantaggio con il 50,2% dei consensi contro il 49,3% del democratico Danny O'Connor: si tratta di vantaggio di 0,9 punti percentuali, equivalente a circa 1.700 voti, che dovrà essere aggiornato con i voti giunti per corrispondenza. Tale risultato, al momento ancora provvisorio, è stato annunciato dalle autorità che hanno anche voluto confermare come le recenti elezioni siano state caratterizzate da un altro astensionismo. L'Ohio, da sempre un vero feudo dei repubblicani, ha tuttavia dimostrato la tenuta dei democratici in netta crescita nella zona rispetto alle precedenti elezioni. Il sottile margine conferma quindi la vulnerabilità dei repubblicani in vista del voto di novembre, in cui i democratici puntano a riconquistare il controllo della Camera dei rappresentanti.

L'ANNUNCIO DI DONALD TRUMP

Non si può ancora parlare di conteggio definitivo in Ohio, in attesa dei voti che giungeranno nei prossimi giorni per corrispondenza, ma il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è già congratulato con il candidato Balderson da lui sostenuto. Ha infatti twittato: "Congratulazioni a Troy Balderson per la grande vittoria in Ohio. Una gara molto speciale ed importante". In attesa di capire se Donald Trump abbia cantato vittoria troppo presto, le elezioni appena svolte negli Stati Uniti hanno indicato dei risultati degni di nota a partire dalla presenza di ben otto donne democratiche che saranno in corsa per il posto di governatore a novembre, o il risultato ottenuto in Michigan da Rashida Tlaib, colei che potrebbe essere la prima donna musulmana ad essere eletta al Congresso. Interessante anche la vittoria in Missouri del candidato nero Wesley Bell che ha avuto la meglio sul giudice di St Louis Bob McCulloch.

