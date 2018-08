Guerra dei dazi, Cina minaccia Usa: “Apple maggiore vittima”/ “Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”

08 agosto 2018 Silvana Palazzo

Guerra dei dazi, Apple nel mirino della Cina

Apple potrebbe finire nel fuoco incrociato che la guerra dei dazi rischia di scatenare. Il colosso di Cupertino è finito nel mirino della Cina. La minaccia è arrivata dalla nazione asiatica attraverso messaggi rivolti all'amministrazione Trump. Pechino dalle pagine del People's Daily ha fatto filtrare che Apple ha beneficiato di un basso costo del lavoro in Cina, quindi deve condividere di più i suoi guadagni con la popolazione della seconda economia al mondo, altrimenti rischia di diventare oggetto di «rabbia e di un sentimento nazionalista». Il rischio che Apple e altre aziende Americhe vengano usate come “leva” nei negoziati con Washington è alto. «La Cina non vuole chiudere le sue porte ad Apple nonostante il conflitto commerciale - si legge sul giornale - ma se l'azienda americana vuole guadagnare bene in Cina, deve distribuire quanto guadagna alla popolazione cinese». Non è chiaro però come ritengano che debbano essere distribuiti i profitti.

GUERRA DEI DAZI, CINA A USA: “APPLE MAGGIORE VITTIMA”

Donald Trump esonererà gli iPhone assemblati in Cina dai dazi che ha imposto? Potrebbe essere questa la mossa degli Stati Uniti, almeno così sembrava a giugno. La posizione della Cina nella guerra dei dazi è chiara: «Sembra che le aziende Usa che fanno business in Cina siano le vincitrici del commercio tra Cina e Usa. Il mercato cinese è vitale per molti marchi americani famosi, dando a Pechino più spazio di manovra per giocare duro nel conflitto commerciale». Nei tre mesi chiusi il 30 giugno scorso, infatti, Apple ha generato nell'area costituita da Cina, Hong Kong e Taiwan un fatturato di 9,551 miliardi di dollari su ricavi totali per 53,3 miliardi. A commento di quei conti il ceo di Apple Tim Cook disse che l'azienda non aveva risentito dei dazi imposti dagli Usa, ma attendeva una valutazione interna sull'impatto dei dazi aggiuntivi per 200 miliardi di dollari che Trump potrebbe imporre sulle importazioni cinesi. Il governo Usa ha confermato l'intenzione di aumentare il pressing sulla Cina, che venerdì scorso ha risposto minacciando tariffe doganali sui 60 miliardi di dollari di importazioni americane.

