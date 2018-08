Nave Maud: ritorno in Norvegia dopo 100 anni/ La regina dei ghiacci di Amundsen sfidò il Polo Nord

Nave Maud, l'imbarcazione definita la regina dei ghiacci è tornata a casa dopo aver sfidato il Polo Nord. Dall'agosto 2017 ha lasciato il Canada, ora sarà esposta ai turisti.

08 agosto 2018 Emanuela Longo

Nave Maud (Wikipedia)

Sono trascorsi oltre 100 anni da quando la nave Maud venne alla luce. Era il 7 giugno 1917 quando l'imbarcazione lunga 32 metri e mezzo e del peso di 385 tonnellate fu varata e prima ancora progettata dall'esploratore norvegese Roald Amundsen. Il nome della nave fu un omaggio alla regina norvegese ma la sua esistenza fu da sempre caratterizzata da un destino per nulla semplice. Dopo essere rimasta intrappolata nel ghiaccio, pignorata e affondata, oggi la Maud è tornata a "casa", lasciando il Canada, la sua seconda dimora,e dopo aver sfidato il Polo Nord. Quando fu varata, rammenta il Corriere.it, furono impiegate parole oggi considerate profetiche: "Tu sei fatta per il ghiaccio. E nel ghiaccio trascorrerai i migliori anni della tua vita". Così è stato, ma per la nave Maud non è ancora arrivato il momento dell'addio in quanto sta per iniziare una seconda (se non addirittura terza) esistenza. Dopo aver esplorato il Polo Sud, Amundsen intendeva fare altrettanto con il Polo Nord e per questo decise di progettare la nave destinata alla nuova conquista. Per questo doveva essere una nave disposta davvero a tutto e dall'enorme resistenza. La nave lasciò il porto di Asker, vicino ad Oslo nel luglio 1917 dirigendosi verso lo stretto di Bering dove però rimase bloccata per due anni. Dopo i numerosi momenti drammatici, l'imbarcazione solo nel luglio 1920 arrivò in Alaska ma il Polo Nord continuò a rappresentare per Amundsen ancora un miraggio al punto di decidere di abbandonare la spedizione nel 1925.

LA NAVE MAUD TORNA A CASA IN NORVEGIA

La nuova vita della nave Maud inizia dopo essere stata venduta all'asta, requisita dai creditori a Seattle. Acquistata dalla Hudson Bay Company fu ribattezzata Baymaud e usata come stazione meteo ma in seguito ad una falla, cinque anni più tardi affondò nella Cambridge Bay in Canada. Il relitto rimase lì per ben 88 anni ma per lui non era ancora arrivata la fine. Una sua parte continuò a riaffiorare dalle acque gelate e proprio il ghiaccio ne impedì la sua distruzione totale. Nonostante i turisti e i residenti della Cambridge Bay la considerino da tempo un pezzo della loro storia, la nave Maud resta legata alla Norvegia ed è lì che presto farà ritorno. Nel 2016 furono proprio tre fratelli norvegesi a volere a tutti i costi il relitto e così tentarono di convincere i canadesi a farla tornare "a casa". Acquistata dal comune di Asker al costo simbolico di un dollaro, dopo tre settimane di lavori l'imbarcazione riaffiora e dall'agosto dello scorso anno prese il via il viaggio verso la Norvegia. Solo lo scorso lunedì la Maud è entrata ufficialmente nel porto di Bergen, proprio a pochi metri da dove il suo "papà" la mise al mondo. Ed è lì che continuerà la sua nuova esistenza, esposta alla curiosità dei visitatori incantati dalla sua straordinaria storia.

