Terremoto Indonesia, bilancio vittime: 347 morti a Lombok/ Ultime notizie: "persone sepolte forse ancora vive"

Terremoto Indonesia, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a Lombok. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.

08 agosto 2018 Emanuela Longo

Terremoto Indonesia, 347 morti a Lombok

Il bilancio delle vittime del terremoto in Indonesia si è drasticamente aggiornato facendo salire il numero dei morti a 347. Lo ha rivelato l'agenzia di stampa governativa Antara facendo il punto sulle conseguenze catastrofiche del devastante terremoto di magnitudo 6.9 che ha letteralmente messo in ginocchio l'isola di Lombok. Il maggior numero di decessi sarebbe stato evidenziato in modo particolare a Kayangan, nella zona settentrionale dell'isola, dove i feriti sono stati 1447 mentre in 165mila risultano ancora essere sfollati. Le stime sono drammatiche, come riporta anche Repubblica.it: ben l'80% degli edifici nella regione settentrionale dell'isola, la più colpita, è andato letteralmente distrutto e sarebbero circa 20mila (su un totale di 200mila persone) coloro che al momento necessitano di assistenza. Molte zone colpite dal terribile sisma della scorsa domenica, non sono ancora state raggiunte dai soccorritori e il timore è che proprio a causa dei detriti e delle frane possano non essere in grado di arrivare in tempo. Al momento, secondo le ultime informazioni, pare che non siano stati segnalati stranieri tra i morti.

TERREMOTO INDONESIA: GIALLO SU NUMERO VITTIME

Proprio sul numero delle vittime del terremoto in Indonesia sembra essersi creato un giallo. Se infatti l'agenzia di stampa governativa Antara ha aggiornato il bilancio a 347 decessi, al momento l'Agenzia regionale per la gestione dei disastri (Bpbd) continua ad insistere su un numero decisamente inferiore, pari a 131 vittime. A Lombok è ancora difficile fare il punto dei danni ma circa 156mila persone sarebbero rimaste senza un tetto sulla testa. In tanti si sono rifugiati in tende di fortuna o sotto tele cerate che sono state sparse lungo le strade o nei campi di riso. Le autorità locali parlano di decine di migliaia di edifici andati in frantumi a causa del forte sisma. Mentre aumentano le richieste di aiuto, in particolare relative ai rifornimenti di cibo, acqua e medicinali, non può essere trascurato un altro aspetto molto delicato dell'intera situazione, ovvero il trauma psicologico subito da migliaia di persone sopravvissute al sisma. Certamente il momento critico non è ancora stato del tutto superato, come confermato da Sutopo Purwo Nugroho, portavoce dell'agenzia nazionale per le calamità, che ha commentato: "I cadaveri stanno iniziando a puzzare e crediamo che alcune persone sepolte siano ancora vive. È un momento critico". A rendere ulteriormente complicate le operazioni di soccorso restano le strade distrutte e che continuano a rendere impossibile raggiungere i superstiti a nord dell'isola, nella zona più montagnosa, ed a est, dove gli effetti del sisma sono particolarmente evidenti.

