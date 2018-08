Attacchi tra Gaza e Israele / Hamas ha lanciato 150 missili, risposta immediata e 3 persone morte

Attacchi tra Gaza e Israele: ultime notizie, Hamas ha lanciato 150 missili, risposta immediata e anche tre persone morte tra cui una donna incinta e il suo bambino di 18 mesi.

Continua purtroppo a scorrere il sangue tra Gaza e Israele con gli attacchi che non si fermano. Nella notte tra mercoledì e giovedì infatti Israele ha bombardato la Striscia di Gaza ricevendo in risposta ben 150 missili da parte del gruppo terrorista di Hamas. Sono morti tre palestinesi, tra cui una donna incinta e il suo piccolo di diciotto mesi. Quest'ultima notizia è stata resa nota dal Ministero della Salute palestinese. Sale invece a undici il numero delle persone ferite a Sderot in Israele, queste hanno riportato ferite da razzi e una donna è in fin di vita in ospedale. Israele ha fatto sapere di aver colpito oltre 140 obiettivi a Gaza, rispondendo al lancio di missili. Sono stati 25 quelli intercettati da Iron Dome, un sistema di difesa missilistico israeliano, per gli altri non c'è stato però niente da fare e sono caduti nel sud del paese. Per fortuna molti sono finiti su zone disabitate, ma sei hanno devastato in gran parte la cittadina di Sderot.

ANCORA SANGUE TRA GAZA E ISRAELE

Wafa, agenzia di stampa palestinese, sottolinea come nello scambio di fuoco tra Gaza e Israele ci siano stati ben 12 feriti tra i palestinesi stessi con un morto appartenente ad Hamas. Pare che la scintilla che abbia fatto scoppiare ulteriormente il conflitto sia scoccata per l'omicidio di due membri di 23 anni di Hamas che erano stati uccisi dall'esercito dell'Israele nel nord della Striscia stessa. Dalla Palestina si parla di droni, mentre dall'Israele addirittura di un carroarmato. Pare che Israele ora stia predisponendo l'evacuazione di tutti quei suoi residenti nelle zone che confinano con Gaza per evitare ulteriori problemi. Intanto un comandate dell'esercito israeliano, secondo Haaretz, sottolinea come si stia già parlando di una battaglia di Gaza.

