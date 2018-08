Yemen, attacco a uno scuolabus: 39 morti / Al Jaazera: il bombardamento ha ucciso quasi solo bambini

Yemen, attacco a uno scuolabus: 39 morti. Al Jaazera racconta il bombardamento e come tra i morti ci siano quasi esclusivamente bambini. Nelle prossime ore ulteriori novità, moltii feriti.

09 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Tragedia in Yemen dove un bombardamento contro uno scuolabus ha portato a trentanove morti. Al Jazeera ha fatto sapere che il raid sarebbe stato condotto da una coalizione con guida saudita e che tra i morti ci sarebbero quasi unicamente bambini. L'attacco è avvenuto nel governatorato di Saada dove oltre alle 39 vittime ci sono state anche altri 40 feriti come riportato dal Ministero della Sanità. Su Twitter il Comitato internazionale della Croce Rossa del Paese ha voluto esprimere il suo cordoglio e la grande preoccupazione per quanto accaduto: "Dopo l'attacco di stamattina contro un autobus che trasportava bambini in un mercato di Dahyan, nel Saada settentrionale, un ospedale sostenuto dalla Croce Rossa ha ricevuto dozzine di morti e feriti".

EMERGENZA NELLO YEMEN

Il raid allo scuolabus a Yemen, nel governatorato di Saada, ha portato a un'emergenza che si dovrà fronteggiare il prima possibile. Serve grande attenzione e la volontà di remare tutti verso l'interesse di quelli che sono usciti da questo temibile attacco feriti. Sicuramente c'è anche grande paura che l'attacco non rimanga isolato e che possano seguirne altri, quindi l'attenzione in questo momento è triplicata. Sarà importante controllare molto attentamente le aeree attorno ai feriti per cercare di evitare nei loro confronti ulteriori problemi. vedremo quali saranno poi i paesi che decideranno anche di allungare la mano per cercare di dare una soluzione, servono in questi casi competenza, medicinali e anche scorte di cibo. Lo Yemen trema, ma ha la forza per rialzarsi.

