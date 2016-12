SHANTAE: HALF-GENIE HERO / Esce il gioco Playstation 4, Xbox one e pc (oggi 20 dicembre 2016)

SHANTAE: HALF-GENIE HERO, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) – La stagione invernale era particolarmente temuta soprattutto dai bambini che, privati delle belle giornate di sole, non sapevano come avrebbero potuto trascorrere i pomeriggi. Lo stesso timore interessava anche i genitori, preoccupati all'idea di non poter impegnare diversamente i propri bambini. La soluzione, però, era già stata offerta diversi mesi fa, quando riviste più accreditati e siti internet attendibili avevano comunicato che questa stagione invernale sarebbe stata caratterizzata da numerose novità. Novità, queste, che non si sono lasciate attendere molto nel campo del videogioco, riuscendo ad entusiasmare non solo i più piccoli ma anche i più grandi. In particolare durante i primi mesi di inverno abbiamo assistito all'uscita di numerosi titoli molto attesi, adatti ad ogni genere. Si spazia dall'horror ai videogiochi di azione, con i tanto amati spara-tutto ed i titoli di guerra come Call of Duty. Non si dimenticano, poi, neppure i videogiochi di corsa in moto od auto, ed i titoli di avventura.

SHANTAE: HALF-GENIE HERO, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC – COME SI GIOCA (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - In questa carrellata di nuovi titoli figura anche il videogioco Shantae: Half-Genie Hero la cui uscita è stata fissata per oggi, martedì 20 dicembre 2016. Il videogioco è stato progettato per essere acquistato da un pubblico piuttosto vasto. Infatti, Shantae: Half- Genie Hero sarà disponibile per la consolle Sony, e precisamente sia per la Ps3 ed il nuovo modello Ps4. Dello stesso gioco uscirà anche una versione per pc ed infine per la consolle Microsoft, x box ed x box one. Altre versioni, poi, saranno disponibili anche per la consolle Wii U della Nintendo ed infine per la consolle portatile della Sony, Ps Vita. Il gioco, sviluppato da WayForward Thecnologies, è stato finanziato e distribuito grazie ad una campagna Kickstarter. Occorre ricordare, però, che chi ha già provveduto ad effettuare la donazione ha potuto godere dell'accesso al videogioco già a partire dal 12 dicembre. La casa produttrice, infatti, ha predisposto dei codici di attivazione per il gioco. Va precisato, inoltre, che il titolo Shantae: Half- Genie Hero è solo il quarto capitolo della saga di successo che porta il nome di Shantae. Alcune indiscrezioni parlano già di un possibile grande successo per questo titolo, dal momento che coloro che hanno provato la versione test si sono rivelati molto soddisfatti.

SHANTAE: HALF-GENIE HERO, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC – CURIOSITA’ (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Ottima la scelta di colori, interessante l'ambientazione e la trama del gioco. Il gioco rientra nella categoria dei titoli di avventura. Il giocatore potrà impersonare la figura di una ragazza per metà umana e per metà genio che, grazie alla sua magia ed ai suoi capelli, potrà mettere a tappeto numerosi nemici.

