Wild Guns Reloaded / Esce il gioco Playstation 4 (oggi 20 dicembre 2016)

WILD GUNS RELOADED, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Tra i titoli più attesi di questa stagione invernale troviamo il videogioco Wild Guns Reloaded, in uscita oggi, martedì 20 dicembre. Un ottimo regalo di Natale per tutti coloro che amano i videogiochi. Il titolo è stato prodotto dalla casa Natsume ed è già molto noto tra gli appassionati di videogiochi. Infatti una vecchia versione era stata già pubblicata anni fa per il vecchio Super Nintendo, riscuotendo grande successo.

A distanza di anni, quindi, gli appassionati reclamano un ritorno ed una rivisitazione del titolo. Gli esperti hanno accolto le richieste e dopo un intenso lavoro sono giunti a realizzare un titolo che verrà pubblicato anche per la consolle Sony, modello PlayStation 4. Il titolo verrà messo sul mercato oggi, martedì 20 dicembre simultaneamente negli Stati Uniti ed in Europa e, pare, sono già moltissime le richieste di una prenotazione del titolo. A riguardo, però, occorre effettuare una precisione poiché già in questo momento gli americani possono giocare con questo nuovo titolo mediante una versione prova resa disponibile a partire dal 13 dicembre.

WILD GUNS RELOADED, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 – COME SI GIOCA (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Il videogioco Wild Guns Reloaded è uno spara-tutto e precisamente uno shooter che presenta elementi del vecchio west affiancati da tratti steampuk. È disponibile la modalità giocatore singolo e quella moltiplicatore, sicché si potrà intraprendere una entusiasmante avventura in compagnia degli amici. Quattro sono i personaggi di cui è possibile indossare le vesti: Clint, Annie, Bullet e Doris. Quest'ultimi, in realtà, sono due new entry. Il videogioco è stato definito uno spara-tutto a schermata fissa, con una visuale in terza persona per mezzo del personale di cui si vestono i panni. L'ambientazione, invece, è western.

WILD GUNS RELOADED, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 – CURIOSITA’ (OGGI, 20 DICEMBRE 2016) - Chi ha già avuto modo di testare il titolo si è mostrato soddisfatto. Interessante l'ambientazione, anche dallo stile un pò retrò, che non dispiace ai più grandi. Abbastanza intuitivo il menù ed avvincente la trama. Quanto alla grafica, si elogia la casa produttrice per la cura dei dettagli dell'ambiente e dei personaggi. È stata piuttosto gradita la scelta delle musiche. Unica pecca, scarsa disponibilità del gioco che potrà essere acquistato,almeno fino a questo momento, solo dai possessori della consolle Sony PlayStation4.

