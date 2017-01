THE WARDROBE/ Esce il gioco per Pc (oggi 26 gennaio 2017)

THE WARDROBE, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC (OGGI, 26 GENNAIO 2017) – Stile vecchio per gioco nuovo: sono queste le caratteristiche del gioco The Wardrobe, con protagonisti Skinny e Ronald, due amici per la pelle. Picnic con un amico: è questo quello che Ronald ha voluto organizzare assieme a Skinny, il suo migliore amico. Tutto andava per il verso giusto: i due si divertivano a parlare del più e del meno ma il nefasto destino si è presentato puntuale ed ha sconvolto la vita dei due amici. Il goloso Skinny decise infatti di mangiare una semplice prugna che, conficcandosi nella sua gola, gli è costata la vita. Purtroppo Ronald non è un paramedico ma un semplice fifone che ha lasciato morire il suo amico, dandosela a gambe una volta visto l'accaduto. Da quel momento Skinny è diventato il vero scheletro dell'armadio di Ronald e lo ha sempre protetto. Ma dopo una serie di eventi catastrofici, ora Skinny deve salvare le sue ossa e far confessare all'amico l'accaduto, impresa tutt'altro che semplice per un mucchio d'ossa che Ronald nemmeno conosce.

THE WARDROBE, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC – COME SI GIOCA (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Un punta e clicca come Adventure of Monkey Island: è questo il vero e proprio game play di questo nuovo titolo disponibile per il computer. Occorre precisa che si tratta di un'avventura ricca di colpi di scena dalle meccaniche semplici: occhi aperti per poter trovare i vari oggetti che permetteranno a Skinny di far capire a Ronald che deve confessare l'accaduto. Nemici improbabili che dovranno essere combattuti a colpi di click saranno presenti ed anche tantissimi enigmi, che riusciranno a rendere il gioco interessante ed avvincente.

THE WARDROBE, ESCE OGGI IL GIOCO PER PC – CURIOSITA’ (OGGI, 26 GENNAIO 2017) - Buoni entrambi ma forse troppo semplici: le avventure punta e clicca non sono varieti molto ed anche The Wardrobe non fa eccezione, coi suoi due aspetti semplici e privi di elementi di rilievo che avrebbero potuto renderlo un capolavoro vero e proprio. Inoltre qualche piccolo bug non fa altro che rendere il gioco meno piacevole di quanto si possa immaginare, cosa che potrebbe essere un aspetto negativo per i giocatori. Il gioco è made in Italy al cento per cento e disponibile, almeno per adesso, solo per computer. Si tratta quindi di una vera e propria innovazione nel mondo dei video giochi visto che pochissimi sono i titoli che vengono prodotti sul suolo italiano. Il gioco sarà disponibile dal ventisei gennaio 2017 per il computer. Oltre alla rimandata data d'uscita del gioco, operazione svolta per risolvere diversi bug presenti nella demo e soprattutto per aggiungere anche altri elementi al gioco, The Wardrobe si presenta come titolo molto semplice che potrebbe non essere apprezzato a fondo. Solo gli amanti del punta e clicca troveranno interessante questa avventura demenziale ricca di citazioni e di tanti enigmi. Chi invece punta su un gioco dinamico dove l'azione frenetica sarà sempre presente, potrà rimanere ampiamente deluso: The Wardrobe potrebbe essere definito come a tratti statico e quindi essere meno apprezzato da parte dei giocatori di nuova generazione.

