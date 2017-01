EARTHLOCK: FESTIVAL OF MAGIC / Esce il gioco per Playstation 4 e pc (oggi 27 gennaio 2017)

EARTHLOCK: FESTIVAL OF MAGIC, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E PC (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - Earthlock: Festival Of Magic è un gioco che avrà uno stile RPG a turni, dove ogni mossa sarà in grado di offrire la vittoria oppure decretare la sconfitta del proprio team, a seconda delle scelte che verranno effettuate. Earthlock: Festival Of Magic narra la storia di una terra incantata dove, la popolazione, conosce perfettamente la magia ma cerca di evitare di utilizzarla, conducendo una vita semplice e modesta.

Accade però che, le perfide forze del male, facciano il possibile per rompere gli equilibri che, con tanta fatica, sono stati creati dai vari abitanti della terra del gioco. Una popolazione di maghi, proveniente da una terra lontana, ha intenzione di distruggere il pianeta dove le creature magiche vivono ed il loro capo, di cui si sa ben poco, pare sia intenzionato a sfruttare al massimo tutti i suoi poteri per mettere in ginocchio la popolazione. Una nuova battaglia chiama quindi gli incredibili difensori del pianeta, che dovranno armarsi di coraggio e di incantesimi e partire alla ricerca di una soluzione che permetta loro di poter avere la meglio sui perfidi nemici che vogliono minacciare il piccolo pianeta incantato.



EARTHLOCK: FESTIVAL OF MAGIC, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E PC - COME SI GIOCA (OGGI, 27 GENNAIO 2017) - La trama di Earthlock: Festival Of Magic si presenta quindi in maniera semplice e con un tipo di storia che potrebbe dare quell'impressione di già sentita e affrontata in altri giochi. A rendere differente il gioco è la grande presenza di un numero elevato di personaggi, ognuno dei quali dotato di attacchi speciali che permetteranno al giocatore di poter affrontare le forze oscure senza che vi possano essere complicazioni. Occorre mettere in risalto come, questo particolare titolo, permette anche di approfondire meglio i meccanismi del gioco di ruolo a turni. I personaggi speciali hanno infatti delle abilità uniche che permetteranno al giocatore di poter sconfiggere i nemici in maniera meno complessa di quanto si possa immaginare. Ovviamente occorre mettere in risalto il fatto che, questo gioco, riesce ad offrire la possibilità di personalizzare ogni singolo personaggio presente nel gioco stesso, garantendo quindi l'opportunità di creare attacchi magici devastanti ed unici nel suo genere. Da aggiungere anche il fatto che, questo particolare titolo, si contraddistingue per comparti tecnici e grafici che riescono ad offrire un game play differente rispetto al classico. Ogni aspetto ricorda i primi giochi RPG, dando quella sensazione di ritorno al passato sempre piacevole da toccare con mano ed in grado di essere apprezzata anche dai giocatori di nuova generazione. Ovviamente occorre mettere in chiaro il fatto che, grazie alle diverse espansioni programmate, il gioco di Earthlock: Festival Of Magic potrebbe essere in grado di tenere incollati allo schermo del computer e delle console di casa Microsoft, anche i giocatori che non hanno mai apprezzato questo genere di giochi, prediligendo magari altre categorie. Da aggiungere come, grazie a questo semplice titolo, il divertimento sarà presente ed in grado di poter essere vissuto grazie ad espansioni ed altri elementi fondamentali del gioco che vengono periodicamente annuncia.

