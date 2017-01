CES 2017/ Consumer Electonic Show, 50esima edizione: info e novità sulle tecnologie del futuro (oggi, 3 gennaio 2017)

CES 2017, 50ESIMA EDIZIONE CONSUMER ELECTONIC SHOW: SCHERMI OLED E AUTOMOTIVE (OGGI, 3 GENNAIO 2017) -Cosa vedremo al Ces 2017? Per sapere nel dettaglio cosa verrà messo in mostra a Las Vegas durante la fiera dell'elettronica di consumo bisognerebbe sperimentare uno strumento che ci proietti nel futuro, ma per invenzioni di questo tipo dovremo aspettare ancora qualche anno. Possiamo però affidarci alle anticipazioni fatte filtrare dalle case che prenderanno parte alla 50esima edizione del Ces e allora ecco che questo potrebbe essere ricordato come l'anno degli schermi OLED di seconda generazione, con la Samsung che in questo particolare settore dovrebbe riuscire a fare la parte del leone. Per quanto riguarda le macchine a guida autonoma, le cosiddette automotive, grande curiosità viene suscitata da FCA, che proprio al Ces 2017 svelerà il Portal, un minivan/SUV/crossover elettrico rappresentate l'idea di guida autonoma di Fiat Chrysler.

CES 2017, 50ESIMA EDIZIONE CONSUMER ELECTONIC SHOW: INFO E NOVITÀ SULLE TECNOLOGIE DEL FUTURO (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Avrà inizio il 5 gennaio a Las Vegas il Ces 2017 (Consumer Electonic Show), una delle fiere sull'elettronica di consumo più importanti al mondo. Per comprendere quanto questo evento meriti attenzione basta ricordare come proprio al Ces siano stati presentati i primi modelli di alcune delle invenzioni che hanno modificato il modo di vivere di milioni di persone: pensiamo al VCR nel 1970, ai lettori Cd 11 anni più tardi e alla tv in alta definizione del 1998. Come sottolineato da Il Fatto Quotidiano, i grandi marchi internazionali tipo Apple spesso organizzano eventi appositi per presentare i loro prodotti migliori, ma non per questo l'attenzione su quel che accadrà a Las Vegas dovrà essere inferiore rispetto al passato. Il tema scelto dagli organizzatori del Ces 2017 è la connettività in 5G, ma non mancheranno gli spunti per approfondire il tema dell'Internet of Things e per soddisfare la curiosità di chi sogna da sempre un auto a guida autonoma.

