DOUBLE DRAGON IV/ Esce oggi il gioco per Playstation 4 e pc (30 gennaio 2017)

DUOBLE DRAGON IV, ESCE IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E PER PC (OGGI 30 GENNAIO 2017) - Double Dragon IV, è il videogioco in uscita oggi, lunedì 30 gennaio 2017. Ai videogiocatori meno giovani che hanno potuto vivere gli albori dell'intrattenimento elettronico è probabile che scenda qualche lacrima di commozione, alla notizia del ritorno sulle scene di uno dei primi picchiaduro a scorrimento orizzontale: Double Dragon. A 30 anni dal primo, storico esponente della saga, la software house giapponese Arc System Works sta per dare alla luce Double Dragon IV, cominciando così a mettere a frutto l'acquisto nel 2015 di tutte le proprietà intellettuali dello sviluppatore originale Technos Japan. Chi dovesse auspicare o temere un restyling completo, però, resterà sorpreso. Double Dragon IV è infatti assolutamente in linea con la grafica dei suoi predecessori, in particolare il I e il II, proponendo quindi quello stile anticheggiante che richiama l'epoca delle consolle a 8 bit e che sembra tornato piuttosto di moda in questi ultimi anni.

DUOBLE DRAGON IV, ESCE IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E PER PC - COME SI GIOCA (OGGI 30 GENNAIO 2017) - La trama prende l'avvio poco tempo dopo gli avvenimenti di Double Dragon II, ignorando quindi il sequel "apocrifo" The Rosetta Stone, dopo aver inflitto un'altra sonora sconfitta alla gilda dei Guerrieri Ombra e aver pianto la scomparsa della bella Marian, i gemelli Billy e Jimmy Lee hanno creato alcuni dopo per insegnare le loro particolari tecniche marziali e la loro filosofia dedita alla difesa dei più deboli. Durante un viaggio in auto verso San Francisco, però, il loro veicolo viene speronato da un'altra misteriosa e potente auto, costringendo i due fratelli ad abbandonarla e a iniziare una lotta contro un gruppo che sembra volerli morti a tutti i costi. Facendosi largo tra decine di nemici, Billy e Jimmy scopriranno che i misteriosi Guerrieri Ombra sono ancora in circolazione, e non hanno dimenticato quanto accaduto tempo prima. Il gameplay ricalca per sommi capi quello dei primi due Double Dragon, divertente, frenetico e con continui scambi di colpi di ogni genere. Il gioco può essere affrontato in solitaria o anche in cooperazione con un altro giocatore, ciascuno nei panni di uno dei due fratelli, la differenza sarà solo estetica. Un "trattamento" diverso è stato invece riservato da Arc System Works ai nemici, sulla falsariga dei predecessori, i nemici saranno piuttosto variegati non solo dal punto di vista estetico ma anche della varietà di mosse che saranno in grado di eseguire. Alcuni sapranno usare anche armi da corpo a corpo, altri si baseranno più su agilità e velocità, altri ancora più sulla forza bruta o sull'allungo, cercando di tenere a distanza i coraggiosi fratelli. Non mancheranno inoltre due modalità di gioco speciali, la Duel Mode, che abiliterà il "fuoco amico", e la Tower Mode che invece metterà alla prova i giocatori costringendoli ad affrontare ondate crescenti di nemici in una gara di sopravvivenza. Il gioco è previsto per PC e Playstation 4, e per entrambe le piattaforme uscirà a partire da oggi, lunedì 30 gennaio. Sin dai primi gameplay trailer si comprende la precisa scelta di Arc System Works di creare un prodotto fedele alla storia della saga, aggiungendo piccole chicche ma impegnandosi per mantenere la struttura e lo stile che hanno reso Double Dragon e Double Dragon II delle vere e proprie icone degli anni '80 e '90. Riflessi e coordinazione saranno fondamentali oggi come allora, per avere la meglio su nemici estremamente agguerriti e pronti a lottare fino alla morte (la vostra, o la loro), mentre le modalità Duel e Tower aggiungono quel pizzico di "pepe" che non guasta affatto, e che saprà appassionare giovani e meno giovani.

