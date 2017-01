MACBOOK/ Apple: il mistero della moneta nascosta dentro il laptop

Provate ad aprire il vostro MacBook, se non lo avete per caso già fatto. Potrebbe capitarvi di fare una scoperta bizzarra, come sta succedendo a molti proprietari del laptop della Apple, almeno sin dal 2010. Il che significa un consistente numero di persone in tutto il mondo. Recentemente il caso si è riaperto quando un utente ha postato su un social network la foto del nuovo ritrovamento. Dentro al rivestimento in plastica del Superdrive c'era una misteriosa moneta da un quarto di dollaro, come successo già in passato. E nessuno sa spiegare come e perché ci sia finita. Alcuni hanno suggerito che ci sia caduta dentro per pura casualità (ma a chi, ai costruttori della Apple, e tutti un quarto di dollaro?), altri dicono che si tratterebbe di un modo per evitare difetti nel driver, ma appare altamente improbabile. Infine qualcuno si è spinto nell'usuale teoria complottista dicendo si tratti di stregoneria. In realtà molti esperti ed ex dipendenti della Apple dicono che all'interno dei MacBook si può trovare di tutto e che spesso sono dei ragazzini a fare questo tipo di scherzi: monete, graffette, schede telefoniche, qualunque cosa sia abbastanza sottile da entrare nelle fessure, è stata trovata.

