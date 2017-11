WATCH DOGS GRATIS / Ubisoft, come scaricare il videogioco fino al 13 novembre

Il videogioco Watch Dogs è disponibile gratuitamente per PC per qualche giorno, dal 7 al 13 novembre. Ecco in cosa consiste l'offerta di Ubisoft.

07 novembre 2017 Redazione

Watch Dogs

Natale si avvicina e Ubisoft, azienda francese di videogiochi, è già in vena di regali. Dalle 14 di oggi, martedì 7 novembre, alle 17.00 del prossime 13 novembre sarò possibile scaricare una copia gratuita di Watch Dogs, il videogioco d’azione open world del 2014, nella versione per PC. Tutto quello che bisogna fare è visitare il sito di Uplay: se avete già un account basterà effettuare il login per ottenere Watch Dogs, altrimenti dovrete registrarvi sul portale fornendo il vostro indirizzo di posta elettronica. Watch Dogs racconta la storia di Aiden Pearce, un esperto hacker in grado di violare il ctOS, il sistema informatico che controlla ogni dispositivo nella città di Chicago. L'avventura di Aiden tra hacking, sparatorie e inseguimenti ha avuto un seguito. Nel 2016 è uscito Watch Dogs 2: il protagonista è Marcus Holloway e dalle atmosfere cupe di Chicago si è passato alle tinte più scanzonate di San Francisco.

COLLEGAMENTI CON ASSASSIN'S CREED

Nelle scorse ore è stata rivelata da Eurogamer.net una connessione tra Assassin's Creed e Watch Dogs: i due videogiochi sembrerebbero condividere lo stesso universo narrativo. In Assassin's Creed IV: Black Flag, un personaggio di nome Olivier Garneau compare nella porzione ambientata in epoca moderna del gioco prima di partire alla volta di Chicago. In Watch Dogs, Garneau viene indicato come target in una missione secondaria di Aiden Pearce. Infine in Assassin's Creed Origins, sempre nella sezione in età moderna, tra i file sul computer di Layla c’è foto scattata che immortale l'assassinio di Garneau: Aiden Pearce! Infine ricordiamo che Ubisoft e Sony Pictures Entertainment hanno dichiarato che è in sviluppo un film su Watch Dogs e che nel cast è stato ufficializzato il nome di Mark Wahlberg. Al momento però non è ancora prevista una data di uscita.

