FOR HONOR/ Esce il gioco per Playstation 4 e Xbox One (oggi 14 febbraio 2017)

FOR HONOR, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E XBOX ONE (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Anche questo nuovo anno 2017 porta con sè grandiose novità per tutti gli appassionati delle consolle. Così come gli ultimi mesi dell'anno 2016 si sono contraddistinti per il susseguirsi di numerosi titoli, la cui uscita è stata davvero una dietro l'altra, anche il 2017 non sembra essere da meno. Per questa ragione, ad appena due mesi dall'inizio dell'anno la lista dei titoli usciti è cresciuta a dismisura e, in queste ultime settimane di febbraio, si arricchirà ulteriormente. Tra i titoli in uscita per questa settimana, a metà del mese di febbraio, bisogna segnalare il titolo For Honor la cui pubblicazione sembra essere stata fissata per giorno 14 febbraio.

Realizzato dalla Ubisoft Montreal, il videogioco For Honor è stato progettato per girare sulla piattaforma PlayStation 4, della Sony, sulla consolle X box One della Microsoft, ed infine anche sul Pc.

Il gioco prevede la modalità di gioco Giocatore Singolo e Multigiocatore.

FOR HONOR, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4 E XBOX ONE – COME SI GIOCA (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Il videogioco For Honor rientra nella categoria dei giochi d'azione. Infatti si tratta di un gioco in cui dominano gli scontri corpo a corpo in terza persona. Strategia, velocità e gioco di squadra sono le armi vincenti di questo nuovo capitolo firmato Ubisoft. Già da qualche settimana è stata pubblicata una beta che gli appassionati hanno potuto scaricare per provare, in prima persona, la giocabilità del videogioco. I risultati sono stati soddisfacenti: quasi tutto esaurito nelle più importanti catene di videogiochi che hanno provveduto ad effettuare la prenotazione del gioco. A sentire i pareri dei giocatori più fortunati che hanno testato il videogioco For Honor ottimale è stata la scelta delle musiche e dei colori. I personaggi sono stati curati nei minimi dettagli, in modo da rendere credibile l'idea di stare effettivamente vincendo uno scontro corpo a corpo con una persona reale. Il gioco, poi, offre una vasta scelta tra i personaggi di cui il giocatore potrà assumere i panni. Numerosi i poteri attribuiti ai protagonisti, diverse le caratteristiche in modo da rendere particolarmente avvincente questo gioco. Sembra, infatti, che il giocatore non avrà mai modo di annoiarsi.

