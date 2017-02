SNIPER ELITE 4/ Esce il gioco per Playstation 4, Xbox One e Pc (oggi 14 febbraio 2017)

SNIPER ELITE 4, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC (OGGI, 14 FEBBRAIO 2017) - Il mondo dei videogiochi, soprattutto in questi ultimi anni, sta avendo un progresso davvero significativo. Numerosi sono gli appassionati che si avvicinano a questo nuovo mondo, un po' per curiosità, un po' per svagarsi dopo ore di studio o lavoro, un po' per divertirsi in compagnia di amici e parenti. Del resto anche il mondo del videogioco ha saputo cogliere a pieno questa onda di successo, facendosi portavoce delle esigenze degli acquirenti. Proprio per questa ragione in questi ultimi anni abbiamo assistito all'intensificarsi del numero di titoli in uscita in tempi davvero ravvicinati. Ecco, quindi, l'alternarsi di titoli di sport, con quelli di guerra e di avventura. La prova di quanto sta accadendo è data proprio da questo mese di febbraio che deve ancora arrivare a metà ed ha già visto l'uscita di videogiochi attesi davvero da moltissimo tempo. Tra i titoli in uscita durante questo mese di febbraio ed attesi da tempo figura il videogioco Sniper Elite 4, la cui pubblicazione è fissata per giorno 14 febbraio. Il videogioco Sniper Elite 4, della Ribellion Developments, è stato progettato per girare sulla consolle PlayStation 4, firmata Sony e sulla consolle X box One di produzione Microsoft. In realtà, però, anche chi si trova in possesso di un Pc ma sprovvisto di consolle potrà giocare alla nuova versione di Sniper Elite. In questo caso la versione userà Denuvo come software anti- Tumper. Tramite questo software, quindi, sarà possibile contrastare l'azione di pirati ed altri male intenzionati.

SNIPER ELITE 4, ESCE OGGI IL GIOCO PER PLAYSTATION 4, XBOX ONE E PC – COME SI GIOCA (OGGI, 2 FEBBRAIO 2017) - Il gioco, al suo debutto e salve eventuali altre promo, avrà un prezzo di 60€. Il gioco rientra nella categoria degli spara-tutto. Della versione è stata già preannunciata una Season Pass, di cui sono stati già svelati i contenuti. Quest'ultimo sarà disponibile già dal 14 febbraio ad un prezzo di 35 euro. Tramite l'acquisto del Season Pass si può avere accesso ai 12 pack successivi al lancio. Inoltre la casa produttrice ha fatto sapere che il gioco sarà supportato anche dalla versione PlayStation Pro. Infine, la casa produttrice ha fatto sapere che le nuove mappe e tutte le novità della modalità Multigiocatore, che arriveranno dopo il lancio, saranno completamente gratuite. La saga ha ancora una volta come protagonisti i tiratori scelti, protagonisti della Seconda Guerra Mondiale. Il gioco, però, è ambientato in Italia.

