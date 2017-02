Nioh / Ps4, data ufficiale uscita in Italia: il videogioco sviluppato dal Team Ninja (oggi 2 febbraio 2017)

NIOH, PS4: IL VIDEOGIOCO SVILUPPATO DAL TEAM NINJA USCIRA' IN ITALIA IL 7 FEBBRAIO (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - Grande attesa per l'uscita di Nioh, videogioco d'azione sviluppato dal Team Ninja che uscirà ufficialmente in Italia il prossimo 7 febbraio, disponibile per PlayStation 4. Inizialmente l'uscita del gioco era stata annunciato nel 2004, per la versione iniziale che era basata sulla sceneggiatura del film Oni, rimasta poi incompiuta. Nel 2009 la Koei ha annunciato che il titolo del videogioco era ancora in fase di produzione, lo sviluppo passò poi interamente al Team Ninja che diede maggiore rilievo all'interno della storia alla figura del samurai. Nel 2014 il titolo prendeva ufficialmente forma e finalmente nel 2015 è stato mostrato un teaser annunciando la distribuzione nel 2017 per Ps4 con il titolo definitivo 'Nioh'. Il videogioco d'azione è ambientato in Giappone, con la storia incentrata sulla figura di un samurai chiamato William che possiede dei poteri sovrannaturali. Questo viaggio da parte del protagonista lo porterà ad affrontare diverse prove contro le creature della mitologia giapponese.

NIOH, PS4: OTTIME LE PRIME RECENSIONI -Il nuovo videogioco per PlayStation 4, 'Nioh', uscirà ufficialmente in Italia il prossimo 7 febbraio ma le prime recensioni da parte della stampa internazionale sono ottime. I voti si aggirano intorno alla media del nove, sintomo che il nuovo gioco sviluppato dal Team Ninja dovrebbe essere amato da tutti gli appassionati che non vedono l'ora di comprarlo. La prima missione del gioco sarà ambientata in una Londra del 1600, con il protagonista samurai William si aggirerà ancora in maniera goffa e partirà per il Giappone dove il gioco prenderà ufficialmente il via. 'Nioh' è impregnato dalla cultura giapponese, le missioni infatti saranno quasi tutte ambientate in Giappone, nel bel mezzo di una sanguinosa guerra civile, peggiorata dall'assalto dei cosiddetti Yokai, demoni mitologici. William nel corso delle missioni svilupperà svariate abilità di combattimento, le missioni saranno completamente a sé stanti.

© Riproduzione Riservata.