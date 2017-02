PlayStation Plus/ Sony i giochi gratis di febbraio: cinque i titoli per PS4, spicca Little Big Planet 3

PLAYSTATION PLUS: NEWS, SONY ANNUNCIA I GIOCHI GRATIS PER IL MESE DI FEBBRAIO. CINQUE I TITOLI PER PS4 (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) -La Sony ha ufficializzato i giochi gratuiti che comporranno la Instant Game Collection di febbraio, che saranno validi per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus. Un'interessante produzione tutta italiana, gli utenti saranno contenti di poter vedere nel catalogo Little Big Planet 3 che sarà disponibile per PS4 e da proprio da aprilista alla instang Game Collection. Si tratta infatti del terzo capitolo del videogioco, dove il tasso di esplorazione e di creatività a disposizione dei giocatori ha portato questa serie su livelli davvero altissimi. Saranno cinque infatti i giochi disponibili per la PlayStation 4: Little Big Planet 3, Not A Hero, Ninja Senki DX e TorqueL. La Sony ha rilasciato proprio nella serata di ieri un video trailer per presentare i sei videogiochi gratuiti che saranno disponibili e scaricabili dal prossimo 7 febbraio 2017. Gli utenti saranno entusiasti di questi titoli? CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO DELLA SONY

PLAYSTATION PLUS: NEWS, SONY ANNUNCIA I GIOCHI GRATIS PER IL MESE DI FEBBRAIO. SPICCA LITTLE BIG PLANET 3 (OGGI 2 FEBBRAIO 2017) - La Sony ha finalmente ufficializzato a lista dei titoli scaricabili gratuitamente da tutti gli abbonanti al servizio PlayStation Plus per febbraio 2017. Questa è un'offerta mensile legata alla Instant Game Collection che è pronta a regalare giochi ai possessori della PlayStation 4, PlayStation 3 o PlayStation Vita. La Sony aveva lanciato inizialmente un trailer, ora è ufficiale la lista dei giochi scaricabili gratuitamente: per la PS4 ci sarà LittleBigPlanet 3, il più apprezzato dalla critica che metterà a dura prova la creatività dei giocatori per formare nuovi mondi condividendoli in rete sfruttando i poteri di Sackboy e dei suoi nuovi amici Toggle, OddSock e Swoop. Il secondo gioco sarà 'Not a Hero' disponibile dal prossimo 7 febbraio. Per la PS3 saranno disponibili invece Starwhal ed Anna - Extended Edition. Infine per la PS Vita i giochi saranno Ninja Senki DX e TorqueL con quest'ultimo che sarà disponibile anche per i possessori della PS4.

