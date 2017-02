HALO WARS 2 / Esce oggi il gioco per Xbox One e Pc: caratteristiche e novità (21 febbraio 2017)

HALO WARS 2, ESCE OGGI IL GIOCO PER XBOX ONE E PC (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Halo Wars 2 è un videogioco che si propone di ribaltare gli schemi e portare sugli schermi delle migliori consolle un genere di videogioco che, fino a questo minuto ha rappresentato una esclusiva dei Personal Computer. Il videogioco Halo Wars 2 nasce da una collaborazione tra la Microsoft e la Bungie, a cui si deve l'ostinazione di portare un videogioco strategico ed in tempo reale sulle consolle. L'impresa, che sembrava davvero difficile, pare che stia avendo un esito positivo. Circa 10 anni fa, infatti, un simile tentativo era stato bocciato dal momento che per i tempi era un passo davvero spropositato. Il gioco Halo Wars 2 nasce da un grande impegno della società The Creative Assembly, da cui è stato sviluppato, ma viene pubblicato dalla Microsoft Game Studios. L'uscita del videogioco è stata fissata per giorno 21 febbraio e sarà disponibile sia per i Personal Computer, dotati di Microsoft Windows, sia per la consolle Xbox One. Questo videogioco si propone come un sequel del già conosciuto videogioco Halo Wars che, nel 2009, la società Esemble Studios aveva progettato per la consolle Xbox 360. Oggi questo videogioco viene considerato uno spin-off della saga Halo.

HALO WARS 2, ESCE OGGI IL GIOCO PER XBOX ONE E PC – COME SI GIOCA (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Halo Wars 2 è un gioco di strategia in tempo reale. Ancora una volta protagonista è il mondo di Halo, la cui serenità viene minacciata da un nuovo nemico. Il giocatore, allora, dovrà condurre gli eserciti di Halo per la difesa della città. Ecco, allora, che davanti al giocatore si apre un campo di battaglia dalle dimensioni mai viste. Qui è possibile schierare una serie di eserciti Spartan, tra quello Warthog e Scorpion, che sono i due più forti e temuti. Del gioco esiste anche la versione Ultimate Edition, che comprende l'accesso al gioco completo e quindi alla versione Definitive Edition, nonché al Pass stagionale. Infine, prenotando il gioco nella versione digitale verrà offerta la possibilità sia di giocare sulla consolle Microsoft, Xbox One, sia sul Pc Microsoft Windows 10. Il videogioco Halo Wars 2 prevede non solo la modalità campagna ma, al contrario sono state progettate anche diverse ed accattivanti modalità di gioco multiplayer. Quella che merita maggiore attenzione, però, è la modalità Blitiz che offre anche la possibilità di collezionare carte da gioco. Molto apprezzate, poi, le modalità competitive in cui il giocatore dovrà fronteggiare schiere di nemici sempre più temibili.

HALO WARS 2, ESCE OGGI IL GIOCO PER XBOX ONE E PC – CURIOSITA’ (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Chi ha già avuto modo di testare il videogioco si è mostrato soddisfatto per la grafica, abbastanza coinvolgente. La struttura del menu, poi, sembra mostrarsi davvero intuitiva. Ottima anche la scelta dei colori e dei suoni che aiutano il giocatore a sentirsi parte integrante dell'intera avventura. Quanto alla trama, poi, la versione che girava sulla Xbox 360 ha ottenuto un grandioso successo e, oggi, stando alla storia avvincente che racconta il videogioco, si suppone che anche questo nuovo capitolo riuscirà ben presto a riscuotere grande consenso. Intanto, per chi ha preordinato la versione digitale già dalla fine del mese di dicembre 2016 è stato possibile avere accesso a qualche contenuto.

© Riproduzione Riservata.