MALICIUOS FALLEN/ Esce il gioco d’azione formato Sony (oggi 21 febbraio 2017)

MALICIUOS FALLEN, ESCE OGGI IL GIOCO PER LE CONSOLLE SONY (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Dopo la breve pausa estiva, già durante le prime settimane del mese di settembre le maggiori riviste di videogiochi avevano annunciato grandiose novità per questo nuovo anno 2017. Ecco, infatti, l'uscita di numerosi titoli di videogiochi che hanno interessato un po' tutte le consolle. In questo modo gli appassionati hanno assistito alla pubblicazione di giochi di avventura, sport, come calcio, motociclismo e formula uno. Non solo, tra i numerosi titoli usciti in questi pochissimi mesi bisogna anche ricordare quelli di strategia, di guerra ed horror. Tra i titoli più attesi dell'anno figura il videogioco Malicious Fallen, la cui uscita è stata fissata per il giorno 21 febbraio. Il videogioco è stato programmato dalla società Alvion, e successivamente pubblicato e distribuito dalla società Sony. Già da queste pochissime informazioni si capisce molto bene che il videogioco Malicious Fallen è stato realizzato per girare principalmente sulle consolle PlayStation, firmate Sony. Il videogioco rientra nella categoria dei giochi d'azione. Malicious Fallen rappresenta la collezione completa della serie, poiché comprende anche i capitoli precedenti che sono già stati giocati sulla consolle PlayStation e Ps Vita. Accanto a questi capitoli, però, sono previsti numerosi altri livelli, tutti assolutamente nuovi.

MALICIUOS FALLEN, ESCE OGGI IL GIOCO PER LE CONSOLLE SONY – COME SI GIOCA (OGGI, 21 FEBBRAIO 2017) - Protagonista è ancora il regno di Santiville, dominato da una forza del male, nota come Malicious, destinata a distruggere qualsiasi cosa. La particolarità di questo videogioco è che si sviluppa tutto interamente in 3D. Pare, dunque, che il giocatore riesca a vivere questa avventura in una dimensione tridimensionale, provando sensazioni mai immaginate. Alla base del videogioco c'è l'azione, ed in particolare gli scontri e le battaglie con boss davvero potenti. Chi ha già avuto modo di testare il videogioco ha ben gradito la grafica piuttosto pittorica ed eterea. Originale anche il gameplay, che appare particolarmente frenetico. Infatti, rispetto ai capitoli precedenti usciti su Ps3 e Ps Vita, questo nuovo capitolo ha subito miglioramenti della grafica, nonché una maggiore reattività e velocità. Questo, del resto, è stato reso possibile grazie alle maggiori potenzialità della consolle PlayStation 4

